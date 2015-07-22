Bir depo yakıta 1,5 milyon lira ödedi

MUĞLA - İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur bin Zayed El-Nahyan'ın 147 metre uzunluğundaki mega lüks yatı "Topaz" Marmaris'e geldi.

Dünyanın en büyük 10 yatından birisi olan, 400 milyon avro değerindeki "Topaz", sabah saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yaptı. Dev yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için vatandaşların ve turistlerin meraklı bakışları altında Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı.

Yata 11 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 620 ton akaryakıt ikmal edilmeye başlandı. Ayrıca denizden gelecek bir tankerle de öğleden sonra yakıt ikmaline devam edileceği öğrenildi. 5 saat sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için Şeyh'in yaklaşık 1,5 milyon lira ödeyeceği belirtildi.

55 personelin görev yaptığı yat, 6 lüks süit kabininde aynı anda 12 misafir konuk edebiliyor. Helikopter pisti bulunan yatta yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ve su sporları araçları yer alıyor.

Liman yetkilileri, yatta El-Nahyan veya yakınlarının bulunup bulunmadığı konusunda açıklama yapmadı. Yatın yakıt ve erzak ikmalinin ardından limandan ayrılacağı bildirildi.