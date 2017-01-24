Bir Başarı Öyküsü

HABER: ZAFER TOPRAK

İSTANBUL - Bu kadar yoğun ilginin nedenini sorduğumuz Dürümcü Emin Baba Salonu işletmecisi Emin Yıldız, “Öncelikle Şişli’de küçük bir arabayla başladığım mesleki yolculuğumda beğen, beğensinler misyonuyla hareket ettim. Ne yaparsanız yapın yaptığınız işten önce sizin emin olmanız gerekiyor. İsmimden anlaşıldığı üzere, yaptığım kebapların lezzetinden, önce ben emin oldum ve müşterilerime bunu kanıtladım. Daha sonra ilk işyerimi Şişli Gülbağ’da açtım” dedi.

Yıldız sözleri şöyle sürdürdü; “Bir de baktık ki birçok kişi tarafından tercih edilmeye başlandık kısa sürede ünlülerin uğrak yeri olmaya başlayan işletmemiz, ufkumuzu genişletmemiz konusunda bize öncü oldu. Hiç acele etmeden ikinci şubemizi İstanbul Beylikdüzü Beykent mevkinde ve üçüncü şubemizi ise Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi’nde hizmete soktuk. Çok şükür şimdi işlerimizden gayet memnunuz”