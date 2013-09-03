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Bingöl'de bomba yüklü araç yakalandı

Kent girişinde durdurulan araçta 7 piknik tüpü ve 250 kilogram amonyum nitratla desteklenmiş bomba düzeneği bulundu.

Bingöl'de bomba yüklü araç yakalandı

Kent girişinde durdurulan araçta 7 piknik tüpü ve 250 kilogram amonyum nitratla desteklenmiş bomba düzeneği bulundu.

03 Eylül 2013 Salı 08:31
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Bingöl'de bomba yüklü araç yakalandı
BİNGÖL

Bingöl'de durdurulan bir araçta 7 piknik tüpü ve 250 kilogram amonyum nitratla desteklenmiş bomba düzeneğine rastlandı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerince yapılan istihbarat çalışması sonucu, bomba yüklü olduğu belirlenen ticari bir araç kent girişinde durduruldu.

Bomba imha uzmanlarınca araçta yapılan aramada 7 adet piknik tüpü ve 250 kilogram amonyum nitratla güçlendirilmiş bomba düzeneğine rastlandı.

Düzenek etkisiz hale getirilirken, araç emniyet müdürlüğü bahçesine çekildi.

Öte yandan bomba yüklü araçla bağlantısı olduğu düşünülen ikinci bir araca el konulurken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 08:31
Anahtar Kelimeler:
Bomba Yüklü Araç
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