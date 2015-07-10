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Bilgisayarı yok ama program yazıyor

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli Terkavi, bilgisayarı olmamasına rağmen internet üzerinden katıldığı kurslar sayesinde yazılım geliştirmeye başladı

Bilgisayarı yok ama program yazıyor

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli Terkavi, bilgisayarı olmamasına rağmen internet üzerinden katıldığı kurslar sayesinde yazılım geliştirmeye başladı

10 Temmuz 2015 Cuma 13:45
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Bilgisayarı yok ama program yazıyor

GAZİANTEP - Suriyeli Hümem Elhassan Terkavi, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki 2 odalı evde annesi Doaa ve kardeşi Murat Terkavi (3) ile yaşıyor.

Bilgisayar programcılığındaki yeteneğiyle dikkati çeken Terkavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıl önce bir arkadaşının çeşitli montaj ve dizayn programları üzerinde çalıştığını görünce bu alana merak sardığını söyledi.

Çok istemesine rağmen bilgisayara sahip olamadığını ifade eden Terkavi, arkadaşının çalıştığı programları incelerken bir anda kendini bilgisayar yazılımlarının içinde bulduğunu belirtti.

Sık sık Gaziantep'teki internet kafelere gittiğini anlatan Suriyeli Terkavi, internet kafede yaşıtları gibi oyun yerine bilgisayar programı ve yazılımı üzerine araştırmalar yaptığını ve kısa sürede kendini geliştirdiğini ifade etti.

Talep gelmesi halinde internet sitesi ve çeşitli programlar hazırlayarak aile bütçesine katkı sağladığını kaydeden Terkavi, bilgisayar programı konusunda internet üzerinden çeşitli araştırmalar yaptığını söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıldır ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde program yazılımı yapabildiğini belirten Terkavi, şöyle konuştu:

" Yazılım konusunda kendimi internet kafelerde geliştirdim. Şu an 20 farklı program yazılımını kullanabiliyorum ayrıca kendimi geliştirmek için sürekli internet üzerinden kurslara ve eğitimlere katılıyorum. Kurslar neticesinde ABD'li firma tarafından uluslararası geçerliliği olan 'iyi hacker' unvanı aldım. Bunları başardıkça mutlu oluyorum. Başarımı sürdürüp ileride büyük biryazılım firması kurmak istiyorum."

Programın şifrelerini evde not ediyor

Bugüne kadar hiç bilgisayarının olmadığını dile getiren Terkavi, "Suriye'deyken de hiç bilgisayarım olmadı. Yazılım konusunda kendimi internet kafelerde geliştirdim. Program yazarken internet kafede çok vakit geçirmemek için önce hazırlayacağım programın şifrelerini evde not ediyorum. Daha sonra da internet kafede dijital ortama aktarıyorum" dedi.

"İlk başta korktum"

Anne Doaa Terkavi de oğlunun bir anda internet kafede çok vakit geçirmeye başladığını öğrenince korktuğunu ve oğlu üzerindeki denetimlerini sıklaştırdığını söyledi.

Oğlunun internet kafede ne yaptığını öğrenebilmek için birkaç kez Hümem Elhassan ile beraber gittiğini ifade eden anne Terkavi, "Sonra baktım ki oğlum oyun bile oynamıyor. Sürekli bilmediğim bir şeyler yapıyor. Sorup soruşturduğumda da ne yaptığını öğrendim" diye konuştu.

Terkavi, oğlunun başarılı olduğuna ve gelecekte iyi yerlere geleceğine inandığını dile getirerek, oğlunun kendini ilerletebilmesi için destek beklediğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2015 12:11
Anahtar Kelimeler:
önce VatanBilgisayar
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