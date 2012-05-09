Beyoğlu'nda onlarca kişi birbirine girdi

Her iki taraftan onlarca kişinin karıştığı kavga kısa sürede büyüyünce olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taş sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine giden polis ekipleri, kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Bunun üzerine olay yerine çevik kuvvet ve TOMA araçları gönderildi. Polis ekipleri tarafları sakinleştirdikten sonra kavgada yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Mahallede gerginlik sürüyor... Tarafların karşı karşıya gelmemeleri için polis ekiplerinin mahalledeki önlemleri devam ediyor.