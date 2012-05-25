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Beyoğlu masasına kavuşuyor

Geçtiğimiz yaz Beyoğlu Belediyesi'nin başlattığı masa yasağı 'Binasını güzelleştiren' işletme sahipleri için kalkıyor.

Beyoğlu masasına kavuşuyor

Geçtiğimiz yaz Beyoğlu Belediyesi'nin başlattığı masa yasağı 'Binasını güzelleştiren' işletme sahipleri için kalkıyor.

25 Mayıs 2012 Cuma 10:02
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Beyoğlu masasına kavuşuyor
İSTANBUL - Beyoğlu’nda özellikle Asmalımescit’te eğlence hayatını sokağa taşıyan ve bir gecede toplanarak büyük tartışma yaratan 'ünlü masalar' yeniden gün ışığına çıkıyor. 3500 alkollü işletme ile yaklaşık 17 bin kişilik istihdam yaratan Beyoğlu'nun eğlence esnafı mağduriyetin giderilmesi için belediyenin kapısına gide gele sonunda 'masaya oturmayı' başardı.
Esnafın anlattığına göre, Beyoğlu Belediyesi şimdilerde ‘kentsel dönüşüme’ destek adı altında binasını güzelleştiren, yenileyen, boyayan işletmeye masalarını yeniden dışarı çıkartma izni veriyor. İlk uygulama ise binalarını belediyenin istediği gibi boyayan Mis Sokak’ta başladı.
Radikal gazetesinde yer alan haberde, Beyoğlu’nda masa operasyonu öncesi kalitenin düşmeye başladığını belirten Turizm, Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı olan Kaya Demirer, belediyenin yaz öncesi başlattığı ‘sınırlı masa izni’ ile bölgede kalitenin yeniden artacağını söylüyor. Öncesinde birçok işletmenin sokaklara haksız yere yayıldığını ifade eden Demirer, belediyenin yapılan görüşmeler sonucu yasağı yumuşatma kararı aldığını ve bunun planlamasını yaptığını söylüyor. Eğlence sektörünün özellikle İstanbul ’da patlama yaptığını belirten Demirer, 3.5 milyar dolarlık bir eğlence dünyasına hükmeden İstanbul ’da 225 bin kişinin istihdam edildiğini belirtiyor.
Bu süreçte sigara yasağı ile birlikte masalara da özgürlük için defalarca belediye ile görüşen, istekleri yapılmayınca tüm üyeleri ve Beyoğluseverlerle meydanlara taşan Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) ise, masaların geri verilmesinde kime neye göre izin verildiği konusunda karışıklık yaratıldığını iddia ediyor. Belediyenin binasını boyayana masa izni verdiğini, tam karşısındaki esnafa ise ‘sokak dar’ gerekçesi ile yasağı sürdürdüğünü iddia eden BEYDER, gelinen bu durumun Beyoğlu’nda daha büyük kaosa yol açabileceği görüşünde. Hatta BEYDER, bunun esnafı birbirine düşürdüğü ve haksız rekabete yol açtığı gerekçesi ile dava açmaya bile hazırlanıyor.
2 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI 
Belediyeye göre mekânların haksız işgalleri, iddiaya göre ise geçen yıl 15 Temmuz Berat Kandili akşamı Başbakan’ın araçla yaptığı Beyoğlu gezisinde, aracın Asmalımescit’te bulunan bir barın önünde çok fazla masa olması nedeniyle buradan geçememesi sonucu ‘masa kaldırma operasyonu’ başlamıştı. Sigara yasağının üzerine bir şok da masalardan yaşayan esnafın bu süreçte cirolarında yüzde 70-80’e varan düşüşler yaşadığı, 2 bine yakın kişinin de işsiz kaldığı konuşuldu. Bunun üzerine belediye giriş kattaki mekânlar için 70 santimetre genişliğinde ve 4 masa konulacak uzunlukta yerden kot farkı kullanılarak, 40 santimetre yükseklikte demirden balkon çözümü getirdi ancak işletmeler bu öneriyi sıcak karşılamadı.
Hemen hemen tüm mekânların kapısına tek sıra halinde masaları çıkarttığı Mis Sokak’ta eski ve yıpranmış binalar belediyenin dış cephede onarım ve boya koşulu ile masalarına kavuştu. Belediyenin belirlediği şekilde binasının rengini ve dış cephesini düzenlemeyenler için ise yasak sürüyor.


Son Güncelleme: 25.05.2012 02:09
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