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'Beykoz'un Mozart'ı'na müjdeli haber

YÖK Başkanı Saraç, İstanbul'un Beykoz semtinde yaşayan ve dünyaca ünlü besteci Mozart'la aynı müzik kulağına sahip 19 yaşındaki otizmli Yunus Yazar'ın İstanbul Üniversitesinde yetenek sınavlarına alınmasına yönelik sürecin başlatıldığını bildirdi.

'Beykoz'un Mozart'ı'na müjdeli haber

YÖK Başkanı Saraç, İstanbul'un Beykoz semtinde yaşayan ve dünyaca ünlü besteci Mozart'la aynı müzik kulağına sahip 19 yaşındaki otizmli Yunus Yazar'ın İstanbul Üniversitesinde yetenek sınavlarına alınmasına yönelik sürecin başlatıldığını bildirdi.

20 Haziran 2017 Salı 14:02
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'Beykoz'un Mozart'ı'na müjdeli haber

İstanbul'un Beykoz semtinde yaşayan ve dünyaca ünlü besteci Mozart'la aynı müzik kulağına sahip 19 yaşındaki otizmli Yunus Yazar'ın İstanbul Üniversitesinde yetenek sınavlarına alınmasına yönelik süreç başlatıldı.

Güzel sanatlar lisesinden geçen yıl mezun olan Yunus Yazar, kendisinin ve benzer durumdaki yetenekli gençlerin üniversiteye girebilmesi için özellikle konservatuvar gibi yetenek sınavı gerektiren bölümlere engelli öğrenci alımında, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'ndaki (YGS) baraj uygulamasının kaldırılması talebinde bulunmuştu.

Yunus Yazar'ın durumu, YÖK tarafından incelemeye alınırken, bugün YÖK Başkanı Saraç'tan Yunus'a sevindirici haber geldi.

"İşlemlerin yürütülmesi için yazımızı gönderdik"

AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus'un durumu gündeme geldiğinde konuyla ilgilenmeleri için bir talimat verdiğini anımsatan Saraç, "Ben de Yunus kardeşimizi aradım, görüştüm ve süreci başlattık. Bugün itibarıyla da İstanbul Üniversitesine Yunus kardeşimizin durumunun tespit edilmesi ve bu tespit gerçekleştiğinde işlemlerin yürütülmesi hususunda da yazımızı gönderdik." dedi.

Saraç, "Ülkemizin her bir değeri bizim için çok önemlidir. Bunların hiçbirinin zayi olmaması için çalışıyoruz. Çünkü bu değerler birleştiğinde ülkemizin istikbalini oluşturuyor. Bu, bilim alanında da sanat alanında da böyle. Dolayısıyla bu süreç çok sıhhatli, mevzuata uygun bir şekilde yürütülmektedir. Herhalde çok güzel, kendisini mutlu edecek bir sonucun en yakın süre içerisinde de çıkacağını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Saraç, Anadolu Ajansına, kamuoyunda böyle bir toplumsal duyarlılığa, hassasiyete tercüman olduğu için teşekkür etti.

YÖK Başkanı Saraç, özellikle sanat alanında üstün yeteneklilere yönelik bir takdir yetkisinin mevcut olduğuna işaret ederek, "Bu takdir yetkisini yükseköğretim kurumlarımızın Yükseköğretim Kurulunun başlattığı süreç çerçevesinde kullanabilme imkanları vardır. Bunun tabii darlığından söz edebiliriz ama bunun genişletilmesine yönelik de bir çalışmamız olduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu. 

Saraç, Yunus Yazar'ın İstanbul Üniversitesi Devlet Konservaturında, bir komisyon marifetiyle özel yeteneğinin birkaç gün içinde değerlendirileceğini bildirdi. 

Tek katlı bir gecekonduda yaşayan ve günde 7 saatini bir hayırsever tarafından hediye edilen piyanosunun başında geçiren Yunus'un hikayesini okuyan sanatçı Cem Yılmaz genç yeteneğin yardım çığlığına duyarsız kalmayarak,Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu kıymetli kardeşimize destek olmak istiyorum. Konservatuvar okuması için yetkililer de destek olursa ben burs vermek isterim." ifadelerini kullanmıştı. 

AA

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