Pamuk denilince akla gelen ilk yöre olan Çukurova'da, ''beyaz altın'' yerini artık, mısır başta olmak üzere farklı ürünlere bırakıyor. Türkiye'nin en verimli topraklarının bulunduğu bölgede geçen yıl 78 bin hektar olan pamuk ekim alanlarının, fiyatların tekrar düşmesiyle bu yıl 47 bin hektara gerilemesi bekleniyor.



Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan, mısır ekim alanlarının geçen yıla göre yüzde 10-15 oranında artmasını beklediklerini kaydederek, pamuk üreticilerinin mısıra yöneldiklerini söyledi.