Beştepe Millet Camii'nde teravihe büyük ilgi

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camii, her akşam özellikle teravih namazını kılmak isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve aynı anda 3 bin kişinin namaz kılmasına imkan tanıyan Millet Camii, her akşam vatandaşlar tarafından dolduruluyor.

Namaz çıkışında AA'ya konuşan vatandaşlar, caminin mimarisinden çok etkilendiklerini anlattı. Camiye Ankara'nın Gölbaşı gibi şehir merkezine uzak ilçelerinden gelen vatandaşlardan bazıları, "Cami çok güzel, Ankara'mıza da yakışıyor. Bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum, Mekke'yi Medine'yi aratmıyor", "Cami muhteşem, Allah razı olsun yapanlardan", "Eski tarihi anıt gibi, Osmanlı anıtı gibi çok güzel" görüşlerini dile getirdi.

Bazı çocuklar cami avlusunda oynarken bazıları ise cami içerisinde aileleri ile saf tutuyor. Camiye gelenlere lokma tatlısı da ikram ediliyor.

Millet Camii'nin 2 yaşındaki küçük ziyaretçisi Ece Şen, 5 yaşındaki ağabeyi Onur ile "Allah'ıma dua ettik" diye konuştu.

Beştepe Millet Camii

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde, halka açık mekanlardan biri olan Beştepe Millet Camii’nin oturum alanı 5 bin 177 metrekare ve bir ana kubbe ile dört yarım kubbeyle örtülü.

Bodrum, namaz katı ve mahfil kısmından oluşan camide 3 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Cami, her biri iki şerefeli, yükseklikleri 60 metreyi bulan dört minareye sahip. Namaz alanları ve abdesthanelere dikey ulaşımı sağlayan iki asansörün bulunduğu caminin girişindeki taç kapıda mermer kaplama ve metal süslemeler göze çarpıyor. Engellilerin abdest alıp ibadet edebilmesi için gerekli düzenlemelere sahip caminin, mimarisi ve süslemeleri bakımından Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki diğer yapılarla uyumu da dikkati çekiyor.

Cami duvarlarına işlenmiş hüsn-i hat yazıları, devlet, adalet, hak ve doğruluk konularını içeren ayetlerden seçildi. Modern mimari ile Osmanlı mimarisinin bir sentezi olarak nitelenen caminin tüm hüsn-i hat yazıları ve istifleri, hattat Hüseyin Kutlu’nun imzasını; süslemelerin tasarımı ve tatbiki ise günümüzün önemli kalemişi ustalarından Semih İrteş’in imzasını taşıyor.