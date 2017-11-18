Bestekar radyologdan müzik albümü

Babasının karne hediyesi olarak aldığı bağlamayla müziğe başlayan Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde görevli radyoloji uzmanı Dr. Garip Kutlutürk, bestelerinden oluşan "Aşk Olsun" adlı albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Bine yakın bestesinden seçtiği 11 eserine yer verdiği ilk albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkan "Kul Garip" mahlaslı Garip Kutlutürk (38), hastanedeki mesaini bitirdikten sonra "ilham aldığım yer" dediği Meriç Nehri kenarına gidiyor. Bağlama çalıp türküler seslendiren Kutlutürk, bestelerini de burada hazırlıyor.

Dr. Kutlutürk, yaptığı açıklamada, müziğe olan tutkusunun küçük yaşlarda başladığını, babasının ilkokul 3'üncü sınıfa giderken aldığı bağlama sayesinde müzikle olan bağının kopmayacak bir hal aldığını söyledi.

Doktor olma hayaline ulaştığını, müzikle bağını ise hiç koparmadığını dile getiren Kutlutürk, "Çocukluktan beri doktor olmak gibi bir hayalim de vardı. 'Biri bedene iyi geliyor diğeri ruha, neden ikisi bir arada olmasın?' dedim." diye konuştu.

Dokturluk mesleğinde 12'inci yılını doldurmak üzere olduğunu ifade eden Dr. Kutlutürk, sevdiği iki işi yaptığından zorlanmadığını vurguladı.

Bestelerinde her coğrafyadan etkilendiğini belirten Kutlutürk, "İlk bestem 'Aşk ve Işk.' Gönülde aşk yansa ışık yanar diyor erenler. Bir gönüle ışık düşerse ışık olur. Aslen Malatyalıyım. Bestelerimi yazarken tüm Anadolu coğrafyasından etkileniyoruz. İç Anadolu, Karadeniz, Trakya. Aslında şekilden ziyade eserlerimizde öz önemlidir." ifadesini kullandı.

"Ozanlarımızın kıymeti bilinmiyor"

Dr. Kutlutürk, Türk Halk Müziğinin popüler kültür çağında giderek erimeye başladığını, buna karşı durmak için elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getirerek, 800 albümlük Türk Halk Müziği arşivinin bulunduğunu söyledi.

Ozanlara değer verilmediğini savunan Kutlutürk, "Eskisi kadar ozanlarımıza sahip çıkılmıyor. Zamanında Veysel'in bir türküsünü dinlemek için ayağına gidilirmiş. Bugün gittikçe azalan ozanlarımızın kıymeti bilinmiyor." şeklinde konuştu.