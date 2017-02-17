Best Cars Ödül Töreni ilk kez Türkiye’de

auto motor & sport dergisinin düzenlediği ve okuyucuların oylarıyla yılın en iyi otomobillerinin seçildiği “Best Cars 2017 Ödülleri” bu yıl ilk defa İstanbul’da düzenlenecek. Generelli ve Avis’in ana sponsorluğunda gerçekleşecek törene Dedeman İstanbul Oteli ev sahipliği yapacak.

11 Kategoride ödül verilecek

Her yılın sonunda pazardaki güncel modellerin auto motor & sport okurları tarafından oylanarak yılın en iyi otomobilinin seçildiği Best Cars anketi bu yıl 41’inci kez gerçekleştiriliyor. Türkiye’deki auto motor & sport okuyucuların ilk defa katılacağı ankette 378 model 11 farklı kategoride yer alıyor.

Auto Motor & Sport Dergisi’nin okuyucuları tarafından; “Yılın En iyi Minik Sınıf Otomobili”, “Yılın En iyi Küçük Sınıf Otomobili”, , “Yılın En iyi Kompakt Sınıf Otomobili”, “Yılın En iyi Orta Sınıf Otomobili”, “Yılın En iyi Üst Orta Sınıf Otomobili”, “Yılın En iyi Üst Sınıf Otomobili”, ““Yılın En iyi Spor Otomobili”, “Yılın En iyi Cabrio Otomobili”, “Yılın En iyi Kompakt SUV Otomobili”, “Yılın En iyi Büyük SUV Otomobili” ve “Yılın En iyi Aile Otomobili” kategorilerinde belirlenen ödüller sahiplerinin olacak.