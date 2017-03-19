Besicinin 'umudu' kuzular görücüye çıktı

ŞANLIURFA - Türkiye'deki küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, besicilerin binbir emeklerle yetiştirdiği ve umut bağladığı kuzular, hayvan pazarlarında görücüye çıktı.

Yaklaşık iki milyon küçükbaş hayvanın bulunduğu Şanlıurfa'da, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verdiği destekler ve geliştirilen projeler sayesinde hayvancılık sektörü yeniden cazip hale geldi.

Kentin farklı bölgelerinde besicilik yapan vatandaşlar, etinden, sütünden ve yününden faydalandıkları koyunların kuzularıyla da özel olarak ilgileniyor. Kasım ve aralık aylarında gerçekleşen doğumların ardından yoğun bir çalışma dönemi geçiren üreticiler, binbir emekle besledikleri kuzuların satışa hazır hale gelmesiyle rahat bir nefes aldı.

Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından kuzuları satmaya başlayan üreticiler, bu dönemde tatlı bir yoğunluk yaşıyor. Emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinde yetiştirdikleri ve büyük umut bağladıkları erkek kuzuları satmak için hayvan pazarına getiren besiciler, burada renkli görüntüler oluşturuyor.

Ülkenin et sektörüne önemli katkı sağlayan Şanlıurfa'da bu sezon 800 bin civarında erkek kuzunun yetiştirilip satılması bekleniyor.

"500-600 liradan satılıyor"

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzu satış sezonunun başlamasıyla pazarda yoğunluğun yaşandığını ve talebi karşılamakta zorlandıklarını belirterek, "Pazarda satılan kuzular üreticiler tarafından alınıp, besiye götürülür ve birkaç ay sonra Kurban Bayramı'na doğru kesime hazır hale getirilir. Şimdi de kuzulardan dolayı pazarda oldukça yoğunluk yaşanıyor. Bu yıl fiyatlarda oldukça yükseldi, geçen yıl kilogramı 10 lirayken, bu yıl 15 lira civarında seyrediyor. Kuzuların tanesi geçen yıl 400 lira iken, bu yıl 500-600 liraya çıktı, bu da üretici açısından olumlu oldu." şeklinde konuştu.