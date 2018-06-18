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Berat ile Berra'nın ailesi oldular

Antalya'da, çocuk hasreti çeken 16 yıllık evli Kaplan çifti, gittikleri yurt ziyaretinde boyunlarına sarılıp "Ne olur beni bırakmayın" sözünden etkilendikleri 4 yaşındaki Berat'ın koruyucu ailesi oldu.

Berat ile Berra'nın ailesi oldular

Antalya'da, çocuk hasreti çeken 16 yıllık evli Kaplan çifti, gittikleri yurt ziyaretinde boyunlarına sarılıp "Ne olur beni bırakmayın" sözünden etkilendikleri 4 yaşındaki Berat'ın koruyucu ailesi oldu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 13:32
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Berat ile Berra'nın ailesi oldular

Antalya'da, çocuk hasreti çeken Kaplan çifti, gittikleri yurt ziyaretinde boyunlarına sarılıp "Ne olur beni bırakmayın." sözünden etkilendikleri 4 yaşındaki Berat'ın koruyucu ailesi olup, Berat'ın yalnız büyümemesi için bir de kız bebek evlat edindi.

Antalyalı 39 yaşındaki Sami Kaplan ile 36 yaşındaki Nevruz Kaplan çifti, 16 yıldır evliliklerinde ilk günden itibaren istedikleri, hasretiyle yanıp tutuştukları halde evlat sahibi olamadı. Bunun üzerine çift, bir kız çocuğuna koruyucu aile olmaya karar verdi.

Yaklaşık 7 ay önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuran çift, yetkililerle görüşme yaptığı sırada sevgi evlerinde kalan 4 yaşındaki Berat ile tanıştı. Bu sırada minik Berat'ın boyunlarına sarılıp "Ne olur beni bırakmayın." demesinden çok etkilenen çift, kız çocuğu isteklerinden vazgeçerek Berat'ın ailesi olmaya karar verdi.

"Berat yalnız büyümesin, bir de kızımız olsun" diyerek 6 aylık Berra bebeği de evlatlık alan çift, mutlu, huzurlu ve çocuk sesiyle dopdolu bir aile ortamının mutluluğunu yaşıyor.

"Berat evimize huzur, neşe getirdi"

Ev hanımı Nevruz Kaplan, yaptığı açıklamada, eşiyle hastanede refakatçilik yaparken tanıştıklarını ve tanışmalarından 3 ay sonra evlendiklerini söyledi. Mutlu bir evlilik süreci geçirdiklerini ancak çocuk sahibi olamadıklarını belirten Kaplan, şöyle konuştu:

"Her şeyimiz çok güzeldi. Tek isteğimiz ise bir evlattı. Evlat hasretiyle yanıyorduk. Bir gün televizyonda koruyucu aile haberi gördük. 'Biz de olabilir miyiz?' diye düşündük. Berat bizi ilk gördüğünde boynumuza sarıldı 'Ne olur beni bırakmayın' dedi. İkimiz de çok ağladık. Gözümüzün içine bakarak bunu söylemesi bende annelik hissi uyandırdı. Hemen izin alarak evimize getirdik, sonra da koruyucu ailesi olduk. Berat evimize huzur, neşe getirdi. Bana "Anne" diye seslenmesi bütün üzüntülerimi unutturdu. İçimizde büyük bir sevgi var ve bu sevgiyi Berat'a çok güzel bir şekilde veriyoruz."

Berat'la birlikte büyüsünler diye 6 aylık Berra'yı da evlat edindiklerini vurgulayan Kaplan, "Öz kardeş gibiler. Berat, Berra'yı kabullendi. Ömrüm yettiğince ikisine de bakacağım. Umarım birbirlerinden ayrılmadan büyürler. İki çocuğumuz geldikten sonra anladım ki önce hiç yaşamıyormuşuz, her şeyimiz boşmuş. Çocuklarımın teninin kokusunu içime çekiyorum, boyunlarından öpüyorum evlat hasretim gidiyor." dedi.

Tanker şoförü Sami Kaplan da Berat ile hayatlarına büyük bir renk ve güzellik geldiğini söyledi.

Berat ve Berra'nın öksüz ve yetim olmasının kendilerini onlara daha içtenlikle bağladığına işaret eden Kaplan, "Berat boynumuza sarılınca 'Benim oğlum olacak' dedim. Berat ve Berra ile evimize neşe geldi. Onlar büyük bir özlemi giderdi." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKoruyucu Aile
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