Antalya'da 1,5 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle yürüme engeli olan 45 yaşındaki Hatice Doğan, ayakları gibi gördüğü üç tekerlekli engelli elektrikli bisikletini çalan hırsızlara, "Benim ayaklarım, sizin vicdanınız engelli" diye tepki gösterdi.

Kepez ilçesi Sütçüler Devlet Hastanesinde çalışan Doğan, sabah saatlerinde işe gitmek için Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Doğan, bu sırada apartmanını bahçesine kilitlediği üç tekerlekli engelli elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Elektrikli bisikletinin kilidinin kırılarak çalındığını anlayan Doğan, 155 polis imdat hattını arayıp yardım istedi.

Kepez Polis Merkezi'ne giderek ifade veren ve gözyaşlarına hakim olamayan Doğan'ı polis memurları teselli etti. Doğan, "Elektrikli bisikletim benim ayaklarım gibiydi. Ayaklarımı şimdi gerçekten kaybettim." diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin kullandığı elektrikli bisikletinin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Doğan, engelli aracını 2 yıl önce 3 bin 750 lira ödeyerek aldığını ifade ederek, "Bisikletimin çalınmasıyla büyük bir şoka uğradım. Çok üzüldüm. Çalan kişiye bir engelliyle aynı duruma düşsün demek geliyor içimden ama vicdanım el vermiyor. Geri bıraksın gibi bir çağrım da olmayacak. Çünkü onlarda vicdan yok. Olsaydı hırsızlık yapmazdı. Benim ayaklarım, onların vicdanları engelli. Asıl onların yardıma ihtiyacı var. Allah ıslah etsin." dedi.

"Hırsız vicdanı kör bir insanmış"

Yüzde 52 oranında engelli olduğunu ve iki koltuk değneği ile yürüyebildiğini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"İşe nasıl gideceğimi hiç bilmiyorum. Aracım benim elim, ayağımdı. Alışverişe, her yere onunla gidiyordum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bugünüme de şükür. Beterin beteri var. Şimdiye kadar hep çalıştım. Yine çalışacağım. Kimsenin bir çekirdeğine dahi tenezzül etmedim. Allah muhtaç etmesin. Hırsız vicdanı kör bir insanmış. Başkasının malına tenezzül edecek kadar zavallı bir insanmış. Ben alın terimle, helal kazancımla hem kazandım ama bu kişiler her zaman kaybeden olacak."

Doğan, polis ekiplerinin kendisine çok yardımcı olduğunu ve elektrikli bisikletinin en kısa sürede bulunacağına inandığını sözlerine ekledi.