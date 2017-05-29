Belediye işçisinin piyano molası

Eğirdir Belediyesinde su arıza biriminde işçi olarak çalışan Mevlüt Demiralay, arıza nedeniyle yanında kazı yaptıkları eski kilisedeki piyanoyla mini dinleti sunuyor.

Eğirdir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü su arıza biriminde çalışan 41 yaşındaki Demiralay, piyano çalmada gösterdiği başarıyla dikkati çekiyor.

İlçede müze olarak kullanılan kilisede yer alan piyanoyu, su arızasının giderilmesi için yapılan kazının ardından verilen molada, iş tulumuyla çalan Demiralay, performansını çalışma arkadaşlarının şaşkın bakışları altında gerçekleştirdi.

Klasik müzik bilgisi olmadığı için piyanoyla daha çok Türk Halk Müziği parçaları çalabilen Demiralay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır belediyenin su arıza birimde belediye işçisi olarak çalıştığını söyledi. Her gün farklı bir bölgede gelen taleplere göre kazı yaptıklarını anlatan Demiralay, Nisson Kilisesi'nin yanında yer alan alanda kazma ve kürekle yaptıkları kazının ardından öğle arasında gezmek için kiliseye girdiğini belirtti.

Burada gördüğü piyanoyu çalmaya başladığını dile getiren Demiralay, "Müzik bir tutku, içimden geldi, çaldım. Arkadaşlar da o ara yanımdaydılar. Tabii bunu gördüklerinde çok şaşırdılar. Sonuçta yaptığımız iş belli. Herkesin bir merakı var. Kimisinin maç, kimisinin pul merakı var, benim de müzik merakım var." dedi.

Müziğe karşı olan tutkusunun babasından geldiğini ifade eden Demiralay, "Babam saz ustasıdır. Oradan başladı müziğe olan tutkum. İlk saz çalmaya başladım. Kısa sürede org da çaldım, sonra da çok iyi olmasa da piyano. Yıllardır müziğe olan ilgim hiç bitmedi. Bir müzik aleti gördüğümde çalmaya çalışırım. Fırsat buldukça da arkadaşlarıma dinletirim." diye konuştu.