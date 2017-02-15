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Belediye Başkanına çiçek yerine maydanoz ile teşekkür

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde seralarda sebze üreterek geçimlerini sağlayan kadınlar, kendilerine kapalı alanda spor yapma imkanı sunan Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'a maydanoz vererek teşekkür etti.

Belediye Başkanına çiçek yerine maydanoz ile teşekkür

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde seralarda sebze üreterek geçimlerini sağlayan kadınlar, kendilerine kapalı alanda spor yapma imkanı sunan Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'a maydanoz vererek teşekkür etti.

15 Şubat 2017 Çarşamba 15:10
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Belediye Başkanına çiçek yerine maydanoz ile teşekkür

Antalya'da tarımla geçimlerini sağlayan kadınlar, kendilerine kapalı alanda spor yapma imkanı sunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret ederek hediye olarak çiçek yerine ürettikleri maydanozları verdi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekonomisi tarıma dayalı Yenigöl Mahallesi'nde kadınlar, günün ilk ışığıyla seralarında maydanoz topladıktan sonra belediyenin ücretsiz spor derslerine katılıyor. Şalvarları ve yazmalarıyla seradan çıkıp spora koşan kadınlar, Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan yaz-kış spor yapabilecekleri kapalı bir alan istemişti.

Bu amaçla başlayan çalışmalar kapsamında önce bir park alanı içinde uygun yer bulundu ve 600 metrekare genişliğe sahip salon kısa sürede inşa edildi. İstedikleri gibi bir salona kavuşan mahallenin kadınları, şalvarları, yazmaları ve sabah saatlerinde topladıkları maydanozlarıyla Muratpaşa Belediyesine geldi.

Başkan Uysal'ın konuğu olan kadınlar, kendilerine spor yapma imkanı sağladığı için Uysal'a teşekkür amacıyla maydanoz verdi.

Yenigöl'ün her sorununun çözümü için azami gayret gösterdiklerini belirten Uysal, "Sizin bu güler yüzünüz, bu ziyaretiniz bize de moral oluyor ve daha bir şevkle sorunlarını üzerine gitmemiz için motivasyon sağlıyor." ifadelerini kullanarak kadınlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaMuratpaşa Belediye BaşkanıÜmit Uysal
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