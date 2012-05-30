Belediye başkanı kendi silahıyla vuruldu

Çekerek ilçesine bağlı Bazlambaç beldesi Belediye Başkanı Osman Gödek, yeri değiştirilen çeşme yüzünden köylülerle kavga ettiği sırada kendisine ait tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bazlambaç beldesi ile Başalan köyü sınırında bulunan ve yol yapımı nedeniyle belediye tarafından yeri değiştirilen çeşmeye zarar verildiği haberini alan Gödek, olay yerine geldi.

Bu sırada çeşmenin yakınında bulunan bir grup köylüyle Gödek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan arbede sırasında, Gödek'e ait olduğu bildirilen tabanca, henüz belirlenemeyen bir şekilde ateş aldı.

Biri göğsüne olmak üzere vücuduna 2 kurşun isabet eden Gödek, önce Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Sorgun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavgada kürekle başından yaralanan köylülerden Hüseyin Şanver'in de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.