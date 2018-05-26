Belçika'da 118 öğrenci salmonella bakterisiyle zehirlendi

BRÜKSEL

Belçika'nın Flaman bölgesinde 37 okuldan toplam 118 ögrencinin yemek şirketinin dağıttığı yemeklerdebulunan salmonella bakterisinden zehirlendiği duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gıda Güvenlik Federal Ajansı (AFSCA), Flaman bölgesine bağlı Harelbeke'de bulunan dağıtım şirketinin faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

AFSCA'nın ilk etapta yürüttüğü soruşturma, şirketin dağıttığı yemeklerde salmonella bakterinisin bulunduğunu tespit etti. Belçika'da 37 okulda 118 öğrencinin tükettiği lazanyadan bakteriyi kapmış olabileceği bildirildi.

Şirket sahibi Herve Vervaeck, şirketin 1974'den beri faaliyet gösterdiğini ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını kaydetti.

"Aileler ve çocuklardan özür dileriz"

Tüm şirketi bakteriden arındırmak için bir yetkilinin görevlendirileceğini aktaran Vervaeck, "Bunun çok büyük bir olay olduğunun farkındayız. Umarım sorun en kısa zamanda çözülür. Ailelerden ve çocuklardan özür diliyoruz." diye konuştu.

Söz konusu şirketin 30'u anaokulu olmak üzere 120 okula yemek dağıttığı belirtildi.

Bağırsak sistemini etkileyen salmonella bakterisi vücut direncini düşürüyor, ishal, ateş ve kusma gibi etkileri bulunuyor. Bakteri, su veya dışkı teması gerçekleşmiş gıdalar yenmesiyle insanlara bulaşabiliyor. Uzmanlar salmonella bakterisini yok etmek için özellikle tavuk gibi gıdaların yüksek ısıda en az 10 dakika pişirilmesini öneriyor.