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Bedensel engelli Sefa'nın Quaresma hayali gerçekleşiyor

Portekizli futbolcu Quaresma, kendisiyle tanışmak isteyen bedensel engelli Sefa ile 22 Ağustos Salı günü yapılacak Beşiktaş antrenmanında bir araya gelecek.

Bedensel engelli Sefa'nın Quaresma hayali gerçekleşiyor

Portekizli futbolcu Quaresma, kendisiyle tanışmak isteyen bedensel engelli Sefa ile 22 Ağustos Salı günü yapılacak Beşiktaş antrenmanında bir araya gelecek.

17 Ağustos 2017 Perşembe 13:53
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Bedensel engelli Sefa'nın Quaresma hayali gerçekleşiyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın BakBeşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma ile tanışmak isteyen bedensel engelli Sefa Yurtkölesi'ne, hayalini gerçekleştirme sözü verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Manisa’da yaşayan ve en büyük hayali Beşiktaş’ın Portekizli kanat oyuncusu Quaresma ile tanışmak olan Sefa'nın sosyal medyada paylaştığı video, Bakan Bak'ın dikkatini çekti.

Görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gören Sefa'nın hayalinin gerçekleştirilmesi talimatını veren Bak, Twitter hesabından "Arkadaşlarımız sizinle irtibata geçecekler. Sefa kardeşimizin hayalini inşallah en kısa sürede gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sefa ile Quaresma'nın, 22 Ağustos Salı günü yapılacak Beşiktaş antrenmanında bir araya geleceği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın BakBeşiktaşRicardo QuaresmaBedensel Engelli Sefa
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