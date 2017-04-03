Bedenleriyle beraber yaşamları da ayrıldı

Hatay'da 6 ay önce kalça bölgesinden yapışık dünyaya gelen ve daha sonra operasyonla ayrılan siyam ikizi bebekler, kalbinde delik olan kardeşlerden birinin Ankara'da tedavi görmesi nedeniyle yaklaşık 5 aydır birbirlerinden ayrı büyümek zorunda kalıyor.

Merkez Defne ilçesinde 5 yıllık evli Miyase (42) ve Fuat Çakırkaya (42) çifti, dördüncü kez gerçekleştirdikleri tüp bebek tedavisi sonrasında ikizleri olacağını öğrenince çifte mutluluk yaşadı.

Doğuma bir ay kala ikizlerin kalça kısmından yapışık doğacağını öğrenen ailenin mutluluğu bir anda şaşkınlığa dönüştü. Ekim ayında Antakya'daki özel bir hastanede toplam 6 kilo 50 gram olarak dünyaya gelen yapışık erkek ikizler, doğumdan yaklaşık bir ay sonra başarılı bir operasyonla ayrıldı.

Aile, Ali Haydar ve Medyan İsa adlarını verdiği ikizlerin sağlıklı bir şekilde ayrılmasına sevinirken birinin kalbinin delik ve akciğerlerinde sorun olmasının üzüntüsünü yaşadı.

Kalbinde sorun olan Ali Haydar'ın tedavisi 5 aydır Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sürerken, anne Miyase de bu çocuğunun yanında kalıyor. Medyan İsa ise Hatay'da halasının yanında kardeşi ve annesinden ayrı büyümek zorunda kalıyor.

"Evlatlarımın ikisinin de odası hazır"

Baba Fuat Çakırkaya, yaptığı açıklamada, iki evladını ve eşini evlerinin kapısından girerken görebilmek için adeta gün saydığını söyledi.

Yıllar sonra iki evlat sevgisi tattığını ancak oğullarından birinin kalbinin delik olması ve akciğerlerindeki sorun nedeniyle mutluluğunun yarım kaldığını anlatan baba Çakırkaya, şöyle devam etti:

"Çocuk sahibi olmak için yaşadıklarımızı bir Allah, bir ben, bir de eşim bilir. Tüp bebek için başvurmadığımız yer kalmadı. Allah'a şükürler olsun ki en son Ankara'da 4. denememizde tuttu ve eşim gebe kaldı. Maliyeti çok fazla oldu, ortalama 55 bin lira ödedik. Biz eşimle bu parayı karşılamak için asgari ücretle çalıştık. Bir kısmını ödedik ödemeye de devam ediyoruz. İki evladım oldu hamdolsun ama siyam ikizi oldu. Daha sonra ayrıldılar, birisi Hatay'da birisi Ankara'da. Eşim orada, ben ise burada. 5 aydır ayrıyız, eşim daha evine gelmedi. Ben de ablamlarla kalıyorum ablam diğer oğluma burada bakıyor."

Çakırkaya, hem maddi hem de manevi anlamda büyük güçlükler çektiklerini aktararak, "Evime gitsem ev buz gibi, tadı tuzu yok." dedi.

Evladının gözlerinin önünden gitmediğini, onu çok özlediğini ifade eden Çakırkaya, oğlunu ancak görüntülü arama sayesinde her gün görebildiğini aktardı.

Çakırkaya, bir an önce eşini ve evlatlarının ikisini de bir arada görmek istediğini anlatarak, "Tek hayalim iki çocuğumla beraber şu evimin kapısından içeriye girmek, evlatlarımın ikisinin de odası hazır." dedi.

Evladının hastaneden çıkıp annesiyle birlikte evlerine geldiği gün kurban kesip davul zurna çaldıracağını kaydeden Çakırkaya, bir otelde asgari ücretle çalıştığı için tedavi masraflarını karşılamakta zorlandığını ve kendisine uzanacak bir yardım eli beklediğini sözlerine ekledi.

Anne Miyase Çakırkaya da oğlunun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü bildirerek, bir an önce evlatlarının sağlıklı bir şekilde büyümelerini görmek istediğini söyledi.