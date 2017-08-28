'Bedava yurt dışı seyahati mümkün'

Gelir düzeyindeki değişiklik, internet erişimi, ulaşım alt yapılarının gelişmesi ve havayolu şirketlerindeki rekabetin artmasına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışı seyahat sayısı artış gösteriyor.

Gelecek 10 yıl içerisinde kara, hava, deniz ve demir yoluyla uluslararası seyahatlerin daha da artması ön görülürken, seyahat sağlık sigortası yaptıranların sayısındaki yükseliş de dikkati çekiyor.

Turistik seyahat için yurt dışını tercih edenler, yeni insanlar ve farklı kültürleri tanımanın yanı sıra yeni tecrübeler edinmek istiyor.

"Yapılacaklar" listesi gerekli

Gezgin Doğan Can Karabudak, yurt dışı seyahat tecrübelerini ve yurt dışına seyahat etmek isteyenlere tavsiyelerini AA muhabirine anlattı.

Mersin Toros Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2 yıl önce mezun olan 25 yaşındaki Karabudak, yurt dışına yapılan seyahatlerin sanılandan daha ucuza mal edilebileceğini söyledi.

Yurt dışı seyahatlerine, çalışma ve seyahatin iç içe olduğu "Work and Travel" programıyla yaklaşık 6 yıl önce ABD'ye giderek başladığını aktaran Karabudak, 2 yıldır düzenli olarak farklı ülkelere gittiğini dile getirdi.

Karabudak, babası memur olduğu için sürekli şehir değiştirmesinin gezgin ruhunu ortaya çıkardığını vurgulayarak, "Seyahat zehrini aldıktan sonra sürekli, her fırsatta kendini bir yerlere göndermek istiyorsun. Bu aslında çok keyifli bir şey. Seyahat bir zehir. Sürekli seyahat edenler bilir, ufacık da olsa o zehri alınca seyahat etmeye sürekli devam ediyorsun." diye konuştu.

Norveç'te gözlemlediği kuzey ışıklarının kendisini çok etkilediğine işaret eden Karabudak, bir sonraki hayalinin ise Avustralya'da kangurularla fotoğraf çektirmek olduğunu anlattı.

Karabudak, seyahatlerden önce rota belirlemenin önemine değinerek, "Seyahat edenlerin bir 'yapılacaklar' listesi vardır. Bunu ben yaklaşık 5-6 yıl önce bilinçsiz olarak yapmışım. Geçen gün fark ettim. Bunun yaklaşık olarak yüzde 60-70'ini gerçekleştirdim. Herkesin hayatında hayalini kurduğu, yapmak istediği bazı şeyler var. Bunu bir liste haline döktüğünde, ona her 'tik' koyduğunda daha eğlenceli hale geliyor. Herkese tavsiyem bu." ifadelerini kullandı.

"Limitlerinizi zorlayın"

Bir liste hazırlamanın, araştırarak ve planlayarak hareket etmenin, seyahati daha kolay hale getireceğinin altını çizen Karabudak, bütçe hesaplı tutulduğunda daha fazla ülke görülebileceğini anlattı.

Karabudak, konaklama ve ulaşımın, internetten kıyaslama yaparak ve kampanyalar takip edilerek daha ucuza getirilebileceği yorumunu yaparak, "Araştırmaktan önce kendini tanımak gerekiyor. İnsanın neyi sevdiğini bilmesi lazım. Mesela bazı arkadaşlar hostellerde kalamaz. Çünkü hostel dediğimiz mantık, 6, 8 veya 12 kişinin aynı odayı paylaştığı yerler. Bazı insanlara uygun olmayabilir bu. Öncelikle kendinizi tanımanız gerekiyor. Mesela ben Avrupa'da otostopla seyahat edebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyada "Başka Yol" adıyla tecrübelerini paylaşan ve seyahat yazıları kaleme alan Karabudak, seyahat fırsatlarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 25 farklı ülke gezdim. Bunların çoğunu fırsatlar bularak seyahat ettim. Fırsatlar nedir? Mesela 'Erasmus +' kapsamında Avrupa Birliği projeleri var. Bu projeler sayesinde gençlere tanınan bir fırsat. Herhangi bir bütçe oluşturmadan, yani para ödemeden seyahat edebilirsiniz. Çünkü tüm masraflarınızı burs karşılıyor. Bu gençlere yönelik olduğu için ücretsiz şekilde, yani bedava seyahat edebilirsiniz. Bunun gibi dünyada başka kuruluşlar var, staj imkanı sağlıyorlar. Bunlara da katılabilirler."

Karabudak, seyahat için insanların yaşının bir engel olmadığını ifade ederek, kendi limitlerini zorlayan herkesin kolaylıkla farklı maceralara atılabileceğini kaydetti.

Seyahat için gençlik derneği kuracak

Seyahat etmenin; hayatta kalmayı, kendisini tanımayı öğrettiğinin altını çizen Karabudak, insanların istediklerinde her şeyi gerçekleştirebileceğini seyahat etmeye başladıktan sonra fark ettiğini belirtti.

Karabudak, "Workaway", "Work and Holiday", "Au Pair" gibi kültürel değişim programlarından yararlandığını ve bir gençlik derneği kurmak için çalışmalara başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu dernek sayesinde fırsat bekleyen gençler veya imkanı olmayan kişileri yurt dışı kapsamında projelere göndermeyi planlıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Bunun haricinde bazı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştireceğiz. Bazen kamp yapacağız. Bazen gezi yapacağız. Hiç bilmediğimiz bir ülkeye geziye gideceğiz, hedeflerim bu yönde. Tabii ki herkesin bir hayali var dünyayı gezmek diye. Ben aslında gezginim ama gezmek için gezmiyorum. Ailemle veya arkadaşlarımla sohbet ettiğimde 'Çok geziyorsun' diyorlar. Ben gezmiyorum, keşfediyorum. Dünyayı gezmek, yeni yerler keşfetmek, yeni kültürler tanımak gibi bir amacım var."

İtalya, Hollanda, Belçika, Almanya, Macaristan, Gürcistan, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı coğrafyalara giden Karabudak, "Bizim gerçekten muazzam bir kültürümüz var ama insanlar kültürümüzü yanlış tanıyor, görüyor olabilirler. Bizim yapmamız gereken şey; elimizden geldiği kadar dünyaya açılıp kendi kültürümüzü kendi hayatımızı veya insanımızı tanıtmak. Çok gezip çok yerler keşfetmemiz lazım. Bazen arkadaşlar 'Benim param, bütçem yok' diyor. Her şeyin bir fırsatı var. 13 liraya Fransa'ya uçak bileti alan arkadaşımız da var, 1 liraya Yunanistan'a gidip gelen arkadaşımız da var. Bazen bedavaya giden arkadaşlar da oluyor. Önemli olan fırsatları iyi değerlendirmek." diye konuştu.