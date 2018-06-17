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Bayram tatilinden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bayram tatilinden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

17 Haziran 2018 Pazar 09:21
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Bayram tatilinden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA 

Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. 

Ali Gökay Çalışan'ın kullandığı 06 AF 0011 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 45'inci kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. 

Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Nazlı (38), çocukları Esin Yağmur (12) ve Ece Meyra Çalışan (3) ile akrabası olduğu öğrenilen Muammer Eraslan yaralandı. 

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ali Gökay Çalışan'ın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 

Nazlı Çalışan, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. 

Ambulanslarla Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Nazlı Çalışan'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemeleri sonrası otopsi için morga kaldırıldı.

Ankara'da yaşayan ailenin bayram tatili nedeniyle Antalya'ya gittiği, kazanın tatil dönüşü yaşandığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaTrafik Kazası
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