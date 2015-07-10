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'Bayram tatilinde yolcular biletsiz kalmayacak'

Ramazan bayramı tatili öncesi mevcut tarifeli seferlerin dolması durumunda talep oldukça ek sefer koyularak vatandaşların ulaşım sorununun çözüleceği bildirildi

'Bayram tatilinde yolcular biletsiz kalmayacak'

Ramazan bayramı tatili öncesi mevcut tarifeli seferlerin dolması durumunda talep oldukça ek sefer koyularak vatandaşların ulaşım sorununun çözüleceği bildirildi

10 Temmuz 2015 Cuma 11:37
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'Bayram tatilinde yolcular biletsiz kalmayacak'

SAKARYA - Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Sekreteri Nusret Ertürk, Ramazan Bayramı tatili öncesi mevcut tarifeli seferlerin tamamının dolmasına karşın talep oldukça ek sefer koyarak vatandaşların ulaşım sorununu çözeceklerini bildirdi.

Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla yolcu taşımacılığı sektörü olarak en yoğun günleri yaşadıklarını söyledi.

Şu anda mevcut tarifeli seferlerin tamamının dolu olduğunu belirten Ertürk, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yakın zamanda genelge yayımladı. Bu genelgeye göre, B2 ve C2 yetki belgeli araçları kiralayıp ek seferlerle çalıştırma imkanımız olacak" dedi.

Ertürk, yaklaşık 8 bin 300 tarifeli ve düzenli sefer yapan aracın olduğunu, ilave 2-3 bin araçla bayram yoğunluğunu atlatabileceklerini dile getirerek, "Şu anda mevcut tarifeli seferlerin tamamı dolmasına karşın ek seferler açabilme imkanımız olduğu için 'bilet yok' diye bir şey söz konusu olmaz. Talep oldukça ek ve ilave seferlerimizi koyacağız. Karayolu yolcu taşımacılığı sektörü olarak bayrama hazır" ifadesini kullandı.

"Kaçak ve korsan işletmelere dikkat"

TOF Genel Sekreteri Ertürk, vatandaşların terminal dışındaki kaçak ve korsan işletmelere itibar etmemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mağduriyet yaşanmaması açısından vatandaşlar terminal dışından otobüslere binmesinler. Kontrol ve denetimlerin, otogarlardan çıkan araçlarda çok daha sağlıklı yapılabilmesi gerekiyor. Bu tip taşımalarda vatandaş her zaman otobüs işletmelerini suçluyor ama mağduriyetlerin birçoğu bu 'kaçak ve korsan' diye tabir ettiğimiz yolcu taşımacıları tarafından yapılıyor. O yüzden bunların kontrol ve denetimlerinin çok sık yapılmasını ve engellenmesini istiyoruz."

"Bilet fiyatlarında artış yok"

Ertürk, bilet fiyatlarında artış yaşanmadığını ifade ederek, "Bayram dolayısıyla fahiş rakamlar da söz konusu değil. Kamuoyunda şöyle bir algı yaratılıyor, diyorlar ki 'fiyatlar yüzde 15 artmış.' Hayır, bizim fiyatlarımız yüzde 15 artmadı. Biz Bakanlık'tan tarifelerimizle ilgili onay almak zorundayız. Fiyatlarımızda sezon dışında yüzde 15, 20, 30 civarında indirimlerle yapabilme hakkına sahibiz. Şimdi biz bu yüzde 15'lik indirimleri kaldırdık. Yaklaşık 3-4 yıldır fiyat artışı yapmıyoruz" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2015 11:42
Anahtar Kelimeler:
önce VatanBayram
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