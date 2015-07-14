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Bayram çikolatası "ağzınızın tadını" kaçırmasın

Prof. Dr. Işıklı, Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram edilmek üzere çikolata alırken dikkat edilecek noktalar konusunda vatandaşları uyardı

Bayram çikolatası "ağzınızın tadını" kaçırmasın

Prof. Dr. Işıklı, Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram edilmek üzere çikolata alırken dikkat edilecek noktalar konusunda vatandaşları uyardı

14 Temmuz 2015 Salı 11:12
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Bayram çikolatası

SİVAS - Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nursel Develi Işıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların bayramda misafirlerine ikram edeceği ürünlerde kötü sürprizlerle karşılaşmaması için bazı detaylara dikkat etmeleri gerektiğine işaret ederek, "Çikolatanın, ağzımızın tadını kaçırmaması için satın alırken dikkatli olmalıyız. Güvenmediğimiz yerlerden alışveriş yapmamalıyız" dedi.

Işıklı, çikolata satın alırken dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

"Depolama sırasında sıcaklık değişirse çikolatanın içerisindeki parlak görüntüsünü veren yağlar eriyor. Yüzeye çıkan yağ, katı hale gelip beyaz bir görüntü yani 'çiçeklenme' oluşturuyor. Bu da kalite kusurunu ortaya çıkartır. Çikolata satın alındıktan sonra mümkün olduğunca oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Raf ömrü dolan ve depolama sırasında farklı sıcaklıklarda bekletilen çikolatalar, parlaklığını yitirir. Bu çikolatalardan uzak durulmalıdır.

"Bayatsa sabunsu bir tat bırakır"

Çikolata eğer bayatsa sabunsu bir tat hissedilebilir. Yine donmuş bir yağ tadı da gelebilir.

Ürünü alırken, ambalaj üzerindeki raf ömrüne mutlaka bakmalıyız.

Etiketinin görünür ve okunabilir olması gerekir.

Çikolatada bulunması gereken kakao yağı, özelliği gereği vücut ısısında eriyor. Bu nedenle çikolata ağzınızda erimeli.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından üretim izni alıp almadığına dikkat edilmeli. Bazen ambalajda bu izinlerin olduğu bölgeye etiket yapıştırılabiliyor. Bu izinlerin görünür olmasına dikkat etmeliyiz.

"Ürünün ambalajı kontrol edilmeli"

Tüketici ürünün ambalajını kontrol etmeli. Ambalajların delik ve yırtık olmaması gerekiyor.

Özellikle dükkan önlerinde sağlıksız koşullarda açıkta satılan ürünler tercih edilmemeli. Çikolatalar ambalajlı olsa dahi, caddelerde dizilmemesi gerekiyor. Bunlar merdiven altı olabiliyor. Merdiven altı üretimde kakao yağını kullanmıyorlar.

Çikolatayı yedikten sonra ağzımızda tortu bırakmamalıdır."

AA

Son Güncelleme: 14.07.2015 10:53
Anahtar Kelimeler:
çikolataönce Vatan
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