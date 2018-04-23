'Bayraklı köy'ün kadınlarının 103. yıl mesaisi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki tümene 1915 yılında ev sahipliği yapan ve yıllardır evlere asılan Türk bayrakları nedeniyle "Bayraklı köy" olarak anılan Bigalı köyünün kadınları, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla bölgeyi ziyaret edenlere satmak üzere örgü bebek ve el işi hediyelikler hazırlıyor.

Kadınların evleri ve satış yaptığı stantlarda kış boyu el emeği göz nuruyla hazırladığı örgü bebekler, havlu işlemesi ve patik gibi diğer el işi hediyelikler, son yıllarda bölgeyle özdeşleşen ürünler arasında bulunuyor.

İçi elyafla doldurularak hazırlanan, büyüklüğüne göre 10 ila 50 liradan satışa sunulan bebekler, tarihi yarımadaya gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kadınlar, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı kapsamında bölgeyi ziyaret edeceklere satmak için ürünlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Eceabat ilçesi Bigalı köyündeki kadınlardan Fatma Kartoğlu, 12 yıl önce köyün restore edilmesinin ardından, bu bebeklerden üretmeye başladığını anımsattı.

Kartoğlu, özellikle hafta sonu gelen ziyaretçilerin bebeklere ilgi gösterdiğini belirterek, "Kışın evlerde de örüp hazırlıklarımızı yapıyoruz. Halen daha örmeye devam ediyorum. Bu dönemde Çanakkale'ye çok ziyaretçi geliyor. Bebekleri onlar için üretiyoruz. Şimdiye kadar 30-35 adet sattım." diye konuştu.

"Atatürk'ün çocukları çok sevmesinden esinlendik"

Fatma Arabacıoğlu da küçük bebeği bir günde, büyükleri ise 2-3 günde ördüklerini anlatarak, "Örmeye ayak ucundan başlıyoruz. Bebeğin içinde elyaf, dışında ise yün var. Atatürk çocukları çok seviyormuş. Ondan esinlenerek bu bebekleri örmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Mahmure Beceren de yaklaşık 6 yıldır örgü bebek ürettiğini dile getirerek, "İçleri elyaf olan bebeklerimiz, yıkanıp temizlenebilir. Köyümüzde Atatürk'ün kaldığı ev olması nedeniyle herkes buraya geliyor. Bundan dolayı biz de ürettiğimiz örgü bebekleri Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere satıyoruz. Ziyaretçiler de artık bizim bebeklerimize çok alıştı ve ilgi gösteriyor." dedi.