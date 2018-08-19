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Bayburtlu işçi emeklisinin saat merakı

İşçi olarak gittiği Almanya'da 2004 yılında emekli olarak memleketi Aydıntepe'ye dönen Hasan Atmaca, yurt dışında pazarlardan satın aldığı eski cep saatlerini köyünde sergiliyor.

Bayburtlu işçi emeklisinin saat merakı

İşçi olarak gittiği Almanya'da 2004 yılında emekli olarak memleketi Aydıntepe'ye dönen Hasan Atmaca, yurt dışında pazarlardan satın aldığı eski cep saatlerini köyünde sergiliyor.

19 Ağustos 2018 Pazar 18:36
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Bayburtlu işçi emeklisinin saat merakı

Bayburt'ta yaşayan 78 yaşındaki işçi emeklisi Hasan Atmaca, yurt dışında pazarlardan satın aldığı eski cep saatlerini köyünde sergiliyor.

Aydıntepe ilçesine bağlı Şalcılar köyünde doğup büyüyen ve 1967'de işçi olarak gittiği Almanya'da 2004 yılında emekli olan Hasan Atmaca, çocukluk yıllarından bu yana süren saatlere olan ilgisini hobiye dönüştürdü.

Atmaca, emekli olduktan sonra Almanya'nın çeşitli şehirlerinde kurulan pazarları gezerek aldığı saatleri köyüne getirerek sergilemeye başladı.

Hasan Atmaca,yaptığı açıklamada, saatlere merakının eskiden beri olduğunu ancak 2004 yılından itibaren de koleksiyon yapmaya başladığını söyledi.

İlk saatini Eskişehir'de inşaat işçisi olarak çalıştığı 1957 yılında aldığını anlatan Atmaca, "O zaman ilk kol saatimi aldım ve 1957 yılından beridir de duruyor. O saate bir maaşımı vererek aldım ve bir sonraki aya hiç param kalmadı. O saatle birlikte saate olan merakım başladı." dedi.

Atmaca, eski saatleri alabilmek için Almanya'daki bütün pazarlara gittiğini aktararak, "Şu an 34 saatim burada, 27 tane de Bursa'daki evimde var. Bundan sonra da eski saatleri toplamaya devam edeceğim." diye konuştu.

Çocuklarının da kendisine yardımcı olduğunu kaydeden Atmaca, "İki oğlum var. Bu saatleri toplayabilmek için gezerken çok masraf ettiğimi biliyorlar. Onun için de 'Sen gezme, biz bulunca alalım' diyorlar ama ben yine de gezip arıyorum." ifadesini kullandı.

Koleksiyonundaki saatlerin yalnızca mekanik aksamlı saatlerden oluştuğunu belirten Atmaca, en eskisinin 1768'de üretilen bir saat, en yeni tarihli sayılabilecek saatin ise 30 yıllık olduğunu söyledi.

Atmaca, kendi köyünün yanı sıra çevre köylerden de meraklılarının gelip koleksiyonunu incelediğini, saatlere duyulan bu ilginin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BayburtHasan Atmaca
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