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Batman'da öğretmenler kaza yaptı

5 öğretmeni taşıyan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu, 4 öğretmen hayatını kaybetti, 1 öğretmen ağır yaralandı.

Batman'da öğretmenler kaza yaptı

5 öğretmeni taşıyan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu, 4 öğretmen hayatını kaybetti, 1 öğretmen ağır yaralandı.

19 Mayıs 2012 Cumartesi 08:43
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Batman'da öğretmenler kaza yaptı

     Edinilen bilgiye göre, Akbaş Köyü İlköğretim Okulu Müdürü Hasan Ortaç'ın kullandığı 21 TA 603 plakalı otomobil, Batman-Bismil karayolunun 17. kilometresindeki Sinan köyü yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.
     Kazada, sürücü Ortaç ile aynı okulda öğretmen oldukları bildirilen Halime Kadıkmak ve İhsan Bitkin hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer öğretmenler Ahmet Çetin ve Seher Keklik de ağır yaralandı.
Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
     Ağır yaralanan 2 öğretmenden Ahmet Çetin'in de tedavi gördüğü Batman Bölge Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
     Diğer yaralı öğretmen Seher Keklik'in tedavisi sürüyor.

AA

Son Güncelleme: 19.05.2012 00:44
Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
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