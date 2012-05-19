Batman'da öğretmenler kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, Akbaş Köyü İlköğretim Okulu Müdürü Hasan Ortaç'ın kullandığı 21 TA 603 plakalı otomobil, Batman-Bismil karayolunun 17. kilometresindeki Sinan köyü yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Ortaç ile aynı okulda öğretmen oldukları bildirilen Halime Kadıkmak ve İhsan Bitkin hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer öğretmenler Ahmet Çetin ve Seher Keklik de ağır yaralandı.

Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan 2 öğretmenden Ahmet Çetin'in de tedavi gördüğü Batman Bölge Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralı öğretmen Seher Keklik'in tedavisi sürüyor.