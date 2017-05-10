Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
95952
ALTIN
141.171
DOLAR
3.5862
STERLIN
4.6439
EURO
3.9008
Çin'den füze denemesi
Çin'den füze denemesi
Batman'da 'sokak kütüphanesi'
Batman'da 'sokak kütüphanesi'
Annenize, “Star”ların Tercihini Hediye Edin !
Annenize,“Star”ların Tercihini Hediye Edin !
Kırkpınar ağasının altın kemeri hazır
Kırkpınar ağasının altın kemeri hazır
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç kullanımına dikkat
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç...

Batman'da 'sokak kütüphanesi'

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesince, kentteki otobüs duraklarında "sokak kütüphaneleri" oluşturuldu.

Batman'da 'sokak kütüphanesi'

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesince, kentteki otobüs duraklarında "sokak kütüphaneleri" oluşturuldu.

10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:09
23 Okunma
Batman'da 'sokak kütüphanesi'

Batman Belediyesince 10 otobüs durağında oluşturulan "sokak kütüphaneleri" ile duraklarda bekleyenler, boş geçirdikleri zamanı artık kitap okuyarak değerlendirecek.

Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Batmanlıların boş zamanlarını değerlendirmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Duraklarda oluşturdukları "sokak kütüphaneleri" ile vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Bu uygulamamızı tüm duraklarda hayata geçiriyoruz. Böylece vatandaşlarımızda okuma alışkanlığını artırmayı, duraklarda bekleyenlerin vakitlerini faydalı bir şekilde değerlendirmelerini amaçlıyoruz. Bugün gelişmiş ülkelerde duraklarda, bütün ulaşım araçlarında, metrolarda, tren ve otobüslerde insanlar bir şeyler okuyor. Bu çalışmamızla bu alışkanlığı kentimizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Duraklarla başladığımız bu uygulamamızı ulaşım araçlarında yaymayı planlıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
BatmanBatman BelediyesiSokak Kütüphaneleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ressam Eşref Armağan metro kullandı
Ressam Eşref Armağan metro kullandı
Hava sıcaklıkları 30 dereceyi aşacak
Hava sıcaklıkları 30 dereceyi aşacak
Ünlü isimler çocuk istismarına karşı kamera karşısına geçti
Ünlü isimler çocuk istismarına karşı kamera karşısına geçti
Yaşlılara bir tuşla 'hizmet'
Yaşlılara bir tuşla 'hizmet'
Sakatlığına rağmen Avrupa şampiyonu oldu
Sakatlığına rağmen Avrupa şampiyonu oldu
İsim Yazılı Anneler Günü Hediyeleri
İsim Yazılı Anneler Günü Hediyeleri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ