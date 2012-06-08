Başörtülü öğrenci törene alınmadı

08 Haziran 2012 Cuma 17:34
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ADANA - Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, bir lisede katıldığı karne dağıtım töreni sonrası gazetecilerin, İhsan Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nin mezuniyettöreninde okul müdürü Ayla Avşar tarafından başörtülü oldukları gerekçesiyle bazı öğrencilerin dışarı çıkartılarak ödüllerinin verilmediği yönündeki bilgilerle ilgili sorularını yanıtladı.Coş, okul müdürünün açığa alınıp alınmadığıyla ilgili soruyu, ''Gerekli tedbirler alındı, evet. Soruşturmanın selameti için ihtiyaç duyulan bütün tedbirler alındı. Bu bağlamda görevden uzaklaştırma tedbiri de uygulandı'' diye cevapladı.
Valilik karşısında okul müdürünü protesto eden grup adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, okul birincisi olan Tuğba Demir ve diğer başörtülü öğrencilerin ödül törenine alınmadığını belirterek, ''Okul müdürünün tamamen keyfi ve hukuksuz uygulamasını kınıyoruz'' dedi.
AA
Son Güncelleme: 08.06.2012 09:35