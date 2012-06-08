Başörtülü öğrenci törene alınmadı

ADANA - Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, bir lisede katıldığı karne dağıtım

töreni

sonrası gazetecilerin, İhsan Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nin

mezuniyet

töreni

nde okul müdürü Ayla Avşar tarafından başörtülü oldukları gerekçesiyle bazı öğrencilerin dışarı çıkartılarak ödüllerinin verilmediği yönündeki bilgilerle ilgili sorularını yanıtladı.Coş, okul müdürünün açığa alınıp alınmadığıyla ilgili soruyu, ''Gerekli tedbirler alındı, evet. Soruşturmanın selameti için ihtiyaç duyulan bütün tedbirler alındı. Bu bağlamda görevden uzaklaştırma tedbiri de uygulandı'' diye cevapladı.

