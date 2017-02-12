Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87473
ALTIN
146.799
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6149
EURO
3.9268
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
SON DAKİKA
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
Eyfel Kulesi çevresine duvar
SON DAKİKA
Eyfel Kulesi çevresine duvar
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
SON DAKİKA
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
Ailece robot üretiyorlar
SON DAKİKA
Ailece robot üretiyorlar
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
SON DAKİKA
Yeni müfredat taslağı için 165...

Başkentte zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Başkentte Eskişehir yolu üzerindeki ODTÜ kavşağında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Başkentte zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Başkentte Eskişehir yolu üzerindeki ODTÜ kavşağında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

12 Şubat 2017 Pazar 15:01
4 Okunma
Başkentte zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

ANKARA

Başkentte Eskişehir yolu üzerindeki ODTÜ kavşağında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazanda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 KT 330 plakalı kamyon Eskişehir yolu Ankara istikametine ilerlerken aynı yönde giden Mutlu B. idaresindeki 06 REA 62 plakalı otomobile ve ardından Tuğçe T. idaresindeki 06 TT 323 plakalı otomobile çarptı. Kaza yapan araçları fark edemeyen 4 araç da kazaya karıştı. Zincirleme kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazalara karışan araçlar çekicilerle götürüldü. Büyükşehir Belediyesine ait ekipler de kavşakta temizlik çalışması yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BaşkentZincirlemeKazaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2. Abdülhamit'in torunu İstanbul'da toprağa verilecek
2. Abdülhamit'in torunu İstanbul'da toprağa verilecek
YAYLAR ve yükselen YAYLAR
YAYLAR ve yükselen YAYLAR
Iğdır'ın 'kofi'leri Fatma ninenin elinde hayat buluyor
Iğdır'ın 'kofi'leri Fatma ninenin elinde hayat buluyor
Bitkisel hayat sonrası yaşama ilk adımını attı
Bitkisel hayat sonrası yaşama ilk adımını attı
Yemenli küçük Jana Türkiye'de sağlığına kavuştu
Yemenli küçük Jana Türkiye'de sağlığına kavuştu
OĞLAKLAR ve yükselen OĞLAKLAR
OĞLAKLAR ve yükselen OĞLAKLAR
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ