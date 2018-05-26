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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

Çavuşoğlu, sel ile selin sürüklediği taş, toprak yığınları ve heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Bursa-Orhaneli karayolu ve selden zarar gören Doğancı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

Çavuşoğlu, sel ile selin sürüklediği taş, toprak yığınları ve heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Bursa-Orhaneli karayolu ve selden zarar gören Doğancı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 15:23
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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

BURSA

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaşanan sel ve heyelanla ilgili, "Hükümetimiz olarak Sayın Başbakanımızın da talimatıyla bu noktada gereken neyse, vatandaşlarımızın zarar ve ziyanını karşılama konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Çavuoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ile sel ile selin sürüklediği taş, toprak yığınları ve heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Bursa-Orhaneli karayolunda inceleme yaptı.

Bölgede yetkililerden bilgi alan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'da dün akşam saat 17.00 itibariyle 6 kilometrelik bir çap içinde toplam 6 noktada metrekareye düşen 50 kilogramlık yağış nedeniyle büyük bir tehlikenin atlatıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanda can kaybının olmadığını belirterek, "Araçlarda ve bazı noktalarda zararlar söz konusu. Hükümetimiz olarak Sayın Başbakanımızın da talimatıyla bu noktada gereken neyse vatandaşlarımızın zarar ve ziyanını karşılama konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bursa Valisi Küçük, Karayolları genel müdürü, bölge müdürü ve AFAD müdürü ile birlikte tedbirleri yeniden gözden geçirmek üzere bölgeye geldiklerini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Akşam 17.00 itibariyle gerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, gerek Valiliğimiz gerek Karayolları Bölge Müdürlüğümüz, gerekse AFAD ekiplerimiz çok büyük bir mücadeleyle burada oluşabilecek önemli zararların önüne geçmek için bir gayret sarf ettiler. Zaman zaman problemin, sorunun nereden çıktığını ne zaman çıkacağının önceden öngörülebilir olmadığı için bazı noktalarda sonradan haberdar olduk. Dolayısıyla oralara da acil müdahale etme durumumuz söz konusu oldu. İnşallah bugün itibariyle akşam üzeri tek şeritten kontrollü bir şekilde yolumuz trafiğe açılacak. Dediğim gibi bu yağış öngörülebilir bir yağış değil. Son derece şiddetli, kısa sürede çok yoğun bir yağış nedeniyle ortaya çıkan bir durum oldu. Tekrardan çok çok geçmiş olsun."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Doğancı Mahallesi'ni ziyaret etti, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bursa-OrhaneliSel Ve Heyelanla
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