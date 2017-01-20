BAŞAKLAR ve yükselen BAŞAKLAR

1.MERKÜR RETROSU20 Aralık 2016 - 6 Ocak 2017 (18 Aralık- 8 Ocak)

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“Eski aşklar ile yeniden iletişime geçebilirsiniz.”

Başaklar bu yılın 1. Merkür retrosunda (20 Aralık 2016-6 Ocak 2017 (18 Aralık- 8 Ocak)); aşk hayatınızda sevgilinizle aranızda oluşabilecek iletişim sorunundan dolayı problemler yaşayabilirsiniz. Muhtemelen geçmişe ait bir insanında hiç beklenmedik bir zamanda karşınıza çıkması da mümkün olabilecek.

Çocuklarınızla bu günlerde aranızda olan iletişimde onlara ulaşamıyor duygusuna kapılabilirsiniz. Söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir. Siz de onları yanlış anlayabilirsiniz. Biraz daha dikkatli bir diaolog kurma durumu, işinizi kolaylaştırabilir.

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11 ŞUBAT 2017 1. AY TUTULMASI

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Mutluluğun anahtarını bu kendi iç dünyanıza açılan kapıyı açarak kullanıyorsunuz.

Başaklar, 11 Şubat Ankara saati ile 03:32’de Ay 22°28’ Aslan burcunda gerçekleşen bu AYTUTULMASI’nı; iç dünyanız ve kişisel gelişim alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile kendi kişisel gelişiminizde aldığınız kararlarda bir netlik kazanacak. Kişisel gelişim ile ilgili her detayı tek, tek inceleyeceğiniz bir süreç yaşadınız muhtemel. Bu Ay tutulmasından sonra bu oluşumunuzla ne kadar hazır olduğunuz konusunda bir netlik kazanabilirsiniz. Yada kendinizde eksik gördüğünüz alanları belirler ve bu yönlerinizi geliştirmek üzere bir izolasyon sürecine daha karar verebilirsiniz.

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26 ŞUBAT 2017 2. GÜNEŞ TUTULMASI

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Mükemmel birliktelik.

26 Şubat 2017 günü Başaklar; bu Güneş tutulmasını; Başaklar eş partner ve açık düşmanlar alanında yaşayacaksınız.

Kovalar yeni bir evlilik kararı alabilirsiniz.

Evliliğinizde o evliliğin bir kimlik kazanması adına önemli bir karar alabilirsiniz.

Evliliğinizi gözler önünde yaşayabilirsiniz.

Ünlü, bir kişi ile evlenebilirsiniz.

Eşiniz bu Güneş tutulmasından sonra yeni bir kimlik ile dominant yönetici veya başkalarını organize eden bir kişiye dönüşebilir veya evliliğiniz için bir mücadele verebilir.

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VENÜS RETRO 3 Mart- 16 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor.

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Bu süreçte, 3 Mart- 16 Nisan VENÜS Rx olduğu dönemde; Başaklar bu retroyu ortaklar, gelir ve giderler, eşten gelen gelirler, kredi borç ve miras alanında yaşayacaklar.

Dolayısı ile geçmişte ilişkinizin bozulmuş olduğu eski ortağınızla yeniden bir araya gelme durumları yaşanabilir. Bundan başka kayıp ettiğiniz bir gelir veya bir miras olayı bu süreçte yeniden gündeme gelir veya elinizden kaçırdığınız fırsatlarınızı bu süreçte yeniden yakalayabilirsiniz.

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2.MERKÜR RETROSU 11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)

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Başaklar bu yılın 2. Merkür retrosunu (11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)); yüksek eğitim, yabancılar, yabancı ülkeler, inançlar ve hukuksal alanda yaşayabilirler.

Özellikle uzak yerlere yapacağınız seyahatlerde bilet rezarvasyonu yaparken işlemlerinizi çift teyid ederek ilerleyin. Muhtemelen Merkür retro iken, ya çifte rezervasyon ya da maillerinizin yerine ulaşmayışından dolayı bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Ayrıntıları gözden kaçırmamaya dikkat edin.

Bu süreçte geçmişte yarım bıraktığınız bir yüksek eğitim konusu tekrar gündeminize girebilir.

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7 AĞUSTOS 2017 2. AY TUTULMASI

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7 Ağustos 2017 gerçekleşen bu Ay tutulmasını; Başaklar sağlık, günlük iş hayatınız, iş arkadaşlarınız alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; daha önceden bilmediğiniz bazı sağlık sorunlarınızı bu tutulma sonrası açığa çıkarabilir. Bu nedenle sağlığınızı ilgilendirecek bir takım kararlar alabilirsiniz.

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3. MERKÜR RETROSU 14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)

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Başaklar bu yılın 3. Merkür retrosunu (14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)); kendilerini ifade ettikleri ve “imaj”ları alanında yaşayacaklar.

Bu süreçte kurduğunuz iletişimde sorunlar yaşayabilirsiniz. Aşırı mükemmeliyetçi takıntılar sergileyebilirsiniz. Hiçbir şeyi yeteri kadar iyi bulamayabildiğinizden eleştirilerinizin dozu artabilir, fakat sizin bu tutumunuz yanlış anlaşılabilir.

Siz “en mükemmeli” yakalamak isterken, çevreniz tarafından negatif değerlendirilebilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanacağınız bir süreç olduğundan itibar kaybına da uğrayabilirsiniz.

Kendinizi ifade edemediğiniz veya yanlış anlaşılmaların yaşanacağı bir süreç olacaktır.

Yalnız yine bu süreçte geçmişte yine “yanlış anlaşılmalardan” dolayı kaybettiğiniz imajınızı geri kazanabilirsiniz. Çaba sarf edin.

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21 AĞUSTOS 2017 2.GÜNEŞ TUTULMASI

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Bütün cevaplar içimde.

Başaklar bu Güneş tutulmasını kendi kişisel gelişim alanlarında yaşayacaklar. Mistik alanda yaşanacak farklı deneyimler ile yaşamınızda bir takım yeni bir başlangıç kararı alabilirsiniz.

Kişisel gelişiminiz için; sanatın herhangi bir dalı ile ilgilenebilir ve uygulama alanında bir başlangıç yapabilirsiniz.

Bir takım mistik organizasyonlarda bulunabilir organize edebilir veya başkanlık yapabilirsiniz.

Bu Güneş tutulmasından sonra Dünya’ya farklı bir gözden bakabilir ve kendinizi “büyümüş” yani bir çeşit “takamül etmiş” olarak bulabilirsiniz. Tabii bu bir süreç ve bunun başlangıç anı bu Güneş tutulması.