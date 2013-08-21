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Barut deposunda patlama

Kırıkkale'nin Hasandede beldesinde Makine Kimya Endüstri Kurumuna ait barut deposunda patlama meydana geldi. Patlama sonrasında ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Barut deposunda patlama

Kırıkkale'nin Hasandede beldesinde Makine Kimya Endüstri Kurumuna ait barut deposunda patlama meydana geldi. Patlama sonrasında ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

21 Ağustos 2013 Çarşamba 08:12
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Barut deposunda patlama
ANKARA

Kırıkkale Valisi Ali Kolat, Hasandede beldesinde Makine Kimya Endüstri'ne (MKE) ait barit deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, patlamanın ardından çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle hemen yakındaki ormanda geniş bir alana yayıldığını söyledi.

Patlama ve çıkan yangın sonrasında ölü ve yaralı olmadığını, bu durumun sevindirici olduğunu belirten Kolat, şöyle devam etti:

"Bu bölgede eski de denilebilecek çok fazla da kullanılmayan barut depoları vardı. Patlama muhtemelen oradaki kalıntılar nedeniyle meydana gelmiş olabilir. Çok net de bilgi sahibi değiliz."

Yangın nedeniyle 50-60 hektarlık bir alanın etkilendiğini ifade eden Kolat, soğutma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Yangın kontrol altında

Kırıkkale'ye 25 kilometre mesafede bulunan barut deposundaki  patlamanın ardından ormanlık alanda çıkan yangına, Kırıkkale ve ilçe belediye itfaye ekiplerinin yanı sıra, MKE ve Ankara Büyükşehri Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan, patlama sonrasında Hasandede beldesinde yaşayan ve patlama sonrası bayılan ve dumandan etkilendiği belirtilen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bu arada TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Oğuz Kağan Köksal, patlama sonrasında bölgede incelemelerde bulundu.

Patlamada can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Köksal, daha sonra Hasandede beldesinde oluşturulan kriz merkezinde toplantıya katıldı.

Patlamanın meydana geldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğüne ait iş makineleri, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri ve çok sayıda polis ve jandarma görev yaptı.

Karayolları 6. Bölge Müdürü Aydın Doğan, tedbir amaçlı bir süreliğine kapatılan Kırşehir-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara karayollarının tamamen ulaşıma açıldığını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 08:12
Anahtar Kelimeler:
Barut Deposunda Patlama
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