Bankacı kadın hayatını sokak hayvanlarına adadı

Aydın'da bir bankada çalışan 38 yaşındaki Funda Küçük isimli hayvansever, her gün gece yarılarına kadar sokak sokak dolaşarak sokak hayvanlarının karnını doyuruyor, bakımlarını yapıp hasta olanların tedavisini yaptırıyor.

Tepecik Mahallesindeki tek katlı evlerinde annesiyle yaşayan Küçük, 18 yıl önce kaybettiği köpeğinin acısını unutmak için sokak hayvanlarına bakıyor.

Küçük, evlerinin bahçesi ile ulaşabildiği yaklaşık 50 farklı noktadaki sokak kedi ve köpeklerine yemek taşıyor.

Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünü bitirdikten sonra atanamayınca bir bankada iş bulan hayvansever Küçük, 18 yıldır hiç bıkmadan sokak hayvanlarının yiyeceğini temin edip, bakımlarını yaptırıyor, hasta olanları da tedavi ettiriyor.

Sokak hayvanları ile mutlu bir yaşam kuran Küçük, bir ara hayvanların masraflarını temin etmekte güçlük çekince arabasını satarak, bakımlarını sürdürdü.

"Hayatımı onlara adadım"

Çevresinde duyarlılık oluşturan Küçük, yaptığı açıklamada, hayatını sokak hayvanlarına adadığını söyledi.

Hafta içinde mesaisi biter bitmez arabasına doldurduğu yiyecekleri sokak hayvanlara taşıyan Küçük, "Hayatımı onların kurtulmasına, doymasına ve onların yaşamasına adadım. Her gün gece yarılarına kadar onları besliyorum. Besleme en az 3 saat sürüyor." dedi.

Küçük, belirlediği 50'den fazla noktaya yiyecek taşıdığını, tek başına bazen ıssız bölgelere gitmek zorunda kaldığını ifade etti.