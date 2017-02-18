Bana el-Abed bacakları kopan çocuğu ziyaret etti

Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki katliamı annesiyle birlikte sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed, İdlib'de düzenlenen hava saldırısında bacakları kopan ve tedavi için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Hatay'a getirilen 10 yaşındaki Suriyeli Abdülbasit Alsattuf'u ziyaret etti.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, yaptığı açıklamada, Suriye'nin sembol ismi Bana el-Abed ile İdlib'teki saldırıda bacakları kopan Alsattuf'la buluşturduklarını söyledi.

Önceki gün İdlib'teki hava saldırısında annesi ve kız kardeşini kaybeden yaralı çocuğu tedavi için dün Hatay'a getirdiklerini anlatan Karacaoğlu, ''Bacakları kopan Abdülbasit Alsattuf'un şu an tedavisi devam ediyor. Onu Halep'in simgesi 7 yaşındaki Bana el-Abed ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Onun için moral oldu.'' diye konuştu.

Burak Karacaoğlu, Suriyeli çocuğun acılarını hafifletmek için gerekli desteği verdiklerini, tedavisiyle de yakından ilgilendiklerini kaydetti.