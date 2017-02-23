BALIKLAR ve yükselen BALIKLAR

Balıklar ve Yükselen Balıklar 11

Bazen, “iyilikten maraz doğar” bu dönemde biraz uzak durmayı deneyin.

Balıklar bu yılın 1. Merkür retrosunda (20 Aralık 2016-6 Ocak 2017 (18 Aralık- 8 Ocak)); sosyal çevrede, özellikle sosyal medya alanında yaşayabileceğiniz iletişim sorunlarına dikkat çekiyor. Özellikle yanlış anlaşılmaların neden olabileceği bazı sorunları bu tarihler arasında yaşayabilirsiniz.

Bu dönemde teknolojiyi kullanarak kurduğunuz iletişimde,

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11 ŞUBAT 2017 1. AY TUTULMASI

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Sağlıklı yaşam için kesin kararlar alıyorsunuz.

Balıklar, 11 Şubat Ankara saati ile 03:32’de Ay 22°28’ Aslan burcunda gerçekleşen bu AYTUTULMASI’nı; sağlık iş yeriniz, günlük rutin işleriniz, iş arkadaşlarınız, yardımcılarınız ve evcil hayvanlarınız ile ilgili alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; daha önceden bilmediğiniz bazı sağlık sorunlarınız ile ilgili bu tutulma bazı sorunlar açığa çıkarabilir. Bu nedenle sağlığınızı ilgilendirecek bir takım kararlar alabilirsiniz.

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26 ŞUBAT 2017 2. GÜNEŞ TUTULMASI

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Hamdım, piştim oldum.

26 Şubat 2017 günü Balıklar; bu Güneş tutulmasını evlilik, partner ve açık düşmanlar evinde yaşıyorlar.

Yurtdışında anı beklenmedik gelişen bir olay nedeniyle;

Yeni bir imajı sanatla ilgili alanda kazanabilirler.

Yurtdışında gelişen farklı bir akımı kendilerine imaj kazanmak dış görüntülerini değiştirmek adına yeni bir spora başlayabilirler.

Bir sanat dalı ile kendilerine bir kimlik kazanabilmek adına bir başlamgıç yapabilirler.

Sonuç olarak her ne şekilde bir ilgi alanını seçerlerse seçsinler, kendilerine yeni bir imaj kazanacakları ortada.

Aslanlar bu güneş tutulmasını kendilerine yeni bir kimlik kazanmak üzere değerlendirmeliler.

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VENÜS RETRO 3 Mart- 16 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor.

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Bu süreçte, 3 Mart- 16 Nisan VENÜS Rx olduğu dönemde; Balıklar bu retroyu maddi ve manevi kazanımlar evinde yaşayacaklar.

Dolayısı ile geçmişte bozulmuş olan maddi bir durumu ve ilişkileri düzeltmek için fırsatlar doğabilir. Geçmişte hak ettiğiniz fakat alamadığınız bir maddi kazanımınız, bu retroda elinize geçebilir.

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2.MERKÜR RETROSU 11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)

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Balıklar bu yılın 2. Merkür retrosunu (11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)); yakın çevresi alanında yaşıyorlar.

Dolayısı ile; kardeş, kuzen gibi yakın akrabalarınızla veya yakınızda oturan komşularınızla aranızda bir takım “yanlış anlaşılmalardan” dolayı iletişim sorunları yaşayabilirsiniz.

Kısa yolculuklarınızda yolculuklar için alacağınız biletlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Özellikle teknolojik aletleri kullanarak yapmış olduğunuz rezervasyonlar yerine ulaşamayabilir. Bu tip işlemlerinizi bu süreçte tekrar, tekrar kontrol ederek ilerleyin.

Küs olan kardeşlerin de bu süreçte barışma fırsatı doğar. Özellikle geçmişte yanlış anlamalar nedeniyle sorun yaşanmış ve küs kalmış kardeşler için bu süreçte barışma fırsatları çıkar. Dikkatli olursanız bu fırsatları gözden kaçırmazsınız. Değerlendirin.

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7 AĞUSTOS 2017 2. AY TUTULMASI

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7 Ağustos 2017 gerçekleşen bu Ay tutulmasını; Balıklar kişisel gelişim alanlarında yaşayacaklar.

Dolayısı ile kendi kişisel gelişiminizde Tutulma sonrası aldığınız kararlarda bir netlik kazanacaksınız. Kişisel gelişim ile ilgili bir izolasyon süreci yaşamak isteyebilirsiniz.

Bu Ay tutulmasından sonra kendi iç dünyanızda neleri keşfettiğiniz konusunda bugüne kadar net olmayan düşüncelerin, artık netlik kazanır.

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3. MERKÜR RETROSU 14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)

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Balıklar bu yılın 3. Merkür retrosunu (14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)); eşler, partner ve açık düşmanlar alanında yaşayacaklar.

Dolayısı ile bu süreçte eşinizle aranızda iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Yanlış anlamalar nedeniyle ilişkinizin bozulabileceği süreçtesiniz unutmayın.

Eşiniz nedenli data kayıplarına uğrayabilirsiniz. Bu nedenle retro öncesi data yedeklemenizde fayda var.

Bu süreçte hiçbir yere ciddi bir imza atmayın. Eşinizle aranızda oluşabilecek herhangi bir anlaşmanın imzalarını özellikle atmamaya dikkat edin.. Bunun için en erken 6 Mayıs’ı beklemeniz uygun olacaktır.

Geçmişte bozulmuş olan bir ilişkiniz de bu süreçte düzeltme fırsatı olarak karşınıza çıkabilir.

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21 AĞUSTOS 2017 2.GÜNEŞ TUTULMASI

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Her şeyin başı sağlık

Balıklar bu Güneş tutulmasını daha çok sağlık alanında yaşıyor olacaklar.

Sağlık alanında yeni bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Sağlığınız için gerekli bazı adımlar atabilirsiniz. Özellikle kalp sağlığınız ile ilgili özen göstermeniz gereken bir dönem sizin için başlayabilir.

Bazı Balıklar cerrahi bir müdahele ile karşılaşırlar.

Her şekilde bu Güneş tutulması sizi “sağlıklı yaşam” alanında yeni bir takım adımlar atmanızı sağlayacak nitelikte.

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JÜPİTER AKREP BURCUNA GEÇİYOR 10 Ekim 2017- 8 Kasım 2018

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Balıklar; Jüpiter Akrep burcundan geçtiği bu dönemi; yurtdışı ile ticaret, yabancılarla yapılan işlerde bolluk, seyahatler veya turizmden kazanç olarak kendini gösterebilir.

İkinci bir Universiteye başlayabilirsiniz. Çift anadal gibi birden fazla eğitim fırsatları eğitim çağında ki Balık’lar için söz konusu olabilir.

10 Ekim 2017 ile 8 Kasım 2018 tarihleri arasında tüm bu konularda bir bereketlenme yaşayabilirsiniz.

Jüpiter 9.evde size “yabancı dil” fırsatını da yaratır. Birden fazla yabancı dil eğitimi alabilirsiniz…

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4.MERKÜR RETROSU 4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)

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Bazen, “iyilikten maraz doğar” bu dönemde kariyer alanınızda iyilik yapmaktan, merhamet göstermekten biraz uzak durmayı deneyin.

Balıklar bu yılın 4. Merkür retrosunu (4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)); kariyer alanında yaşayacaklar.

İş yerinizde, kariyer yaptığınız alanda “yanlış anlaşılmalar” sonucu problemler yaşayabilirsiniz. Otoritenizle aranızda olumsuz sorunlar olabilir. Eğer siz bir otorite kişi iseniz; sizin toplum önünde duruşunuzun “yanlış anlaşılabileceği” durumlara maruz kalabilirsiniz. Söylediklerinizin yapılmaması kariyerinize gölge düşürebilir. Teknolojik aletlerin bozulabileceğinden, bir takım data kayıpları kariyerinize zarar verebilir.

Bu nedenle işyerinizde retro öncesi data yedeklemenize önem verin.