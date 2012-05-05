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Balıkesir'de rüşvet operasyonu

Susurluk'ta, ilçe emniyet müdürü ile yerel bir gazetenin ortağı tutuklandı

Balıkesir'de rüşvet operasyonu

Susurluk'ta, ilçe emniyet müdürü ile yerel bir gazetenin ortağı tutuklandı

05 Mayıs 2012 Cumartesi 16:00
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Balıkesir'de rüşvet operasyonu

BALIKESİR - Susurluk'ta, ilçe emniyet müdürü ile yerel bir gazetenin ortağı, ''rüşvet'' ve ''haksız menfaat temini'' iddiasıyla tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe dışında yaşayan iş adamlarına, ilçede ikamet ettiklerine dair belgeler düzenlenerek silah ruhsatı verildiği ve haklarında tutuklama kararı bulunan isimlere bilgi sızdırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Mahkeme kararıyla başlatılan teknik takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda, Susurluk İlçe Emniyet Müdürü O.Ç, yerel bir gazetenin ortağı U.K ile biri baş komiser, 4'ü iş adamı toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 5'i, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürü O.Ç. ile yerel gazete ortağı U.K., ''haksız menfaat temini'' ve ''görevli polis memuruna rüşvet vermek'' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 08:01
Anahtar Kelimeler:
Balıkesirde Rüşvet Operasyonu
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