ORDU

Denizlerde 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi yıpranan ağlarını ve teknelerini onaran Karadenizli balıkçılar, yeni umutlarla ve heyecanla "vira bismillah" demeye hazırlanıyor.

Av yasakları nedeniyle 15 Nisan'da ara verdikleri "ekmeği denizden çıkarma" mücadelesine 1 Eylül'de tekrar başlayacak olan Karadenizli balıkçılar, yeni sezon hazırlıklarını endişe ve heyecanı bir arada yaşayarak sürdürüyor.

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların yeni sezonu umutla ve çözülmesi gereken bazı sorunlarla karşıladığını söyledi.

Yeni sezonun tüm balıkçılara bol kazanç getirmesi dileğinde bulunan Aydemir, şöyle konuştu:

"Her yeni balık sezonu biz balıkçılar için tabi ki heyecan vericidir ama bunun yanında endişelerimiz de var. Balıkçılarımızın çözülmesi gereken sorunları bulunuyor. Gerek malzeme alımı gerekse ağ yapma konularında maddi sıkıntılar yaşanıyor. Devletimiz söz konusu maddi sorunların çözümünde inşallah bizlere yardımda bulunacaktır."

"Hamsi yüz güldürecek"

Aydemir, ilk tespitlerine göre bu sezon balıkçının yüzünün hamsi ile güleceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yeni sezon öncesi ilk tespitlerimize göre bu sezon balıkçılarımızın yüzünü hamsi güldürecek, palamut ise üzecek. Lüfer de iyi durumda gözüküyor. Balıkçı arkadaşlar da bu anlamda tüm hazırlıklarını tamamladı ve 1 Eylül tarihini bekliyorlar. İnşallah onlar adına bol ve bereketli bir sezon olacak. Vatandaşımız da bol bol balık tüketme şansı bulacak."

Son hazırlıklar yapılıyor

Perşembe Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar da yeni sezon öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Kimi balıkçılar teknelerini onarıyor, bazıları ise ağlarını örüyor.

Ordu'da 35 yıldır balıkçılık yapan Atilla Dizmen, 1 Eylül itibarıyla "vira bismillah" diyerek denize açılacaklarını dile getirdi.

Balıkçılar olarak yeni sezon hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını anlatan Dizmen, "15 Nisan tarihinde başlayan av yasakları ile ağlarımızı denizden çıkardık. Yasakların devam ettiği süre içerisinde biz de yıpranan ağlarımızı yeniden elden geçirdik. Teknelerimizin bakımını ve temizliğini yaptık. Yeni sezonu umutla bekliyoruz" dedi.

Cesur Karadeniz ise her sene var olan umutlarının bu sene için de geçerli olduğunu vurguladı.

"Allah'tan umut kesilmez" diyen Karadeniz, "Bu sene denizdeki numunelere bakarsak umut var. Şu an balık az evet bunu kabul etmek lazım ancak bunun sebeplerinin de araştırılması gerekiyor. Sebep, 'bilinçsiz avlanma mı, yoksa deniz kirliliği mi' ortaya çıkmalı. Onun dışında yeni sezondan herkesin bir umudu var" ifadelerini kullandı.

Gırgır gemileri için 1 Eylül, trol gemileri için 15 Eylül

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemileri için 15 Nisan 2013 tarihinde başlayan genel av yasağının, gırgır gemileri için 1 Eylül 2013, trol gemileri için ise 15 Eylül 2013'de sona ererek, yeni av sezonunun başlayacağı belirtildi.

Gemisini avcılıktan çıkarana destekleme uygulaması

Açıklamada, su ürünleri stokları üzerindeki aşırı av baskısının azaltılması, av ile av gücü arasındaki dengenin kurulması ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerini avcılıktan çıkarmaları karşılığında destekleme ödemesi uygulaması başlatıldığı hatırlatılarak, 2012 yılında 12 metrenin üzerindeki 407 balıkçı gemisi sahibinin müracaat ettiği bildirildi. Destekleme kapsamının 2013 yılında daha da genişletilerek, 10 metrenin üzerindeki balıkçı gemilerinin destek kapsamına alındığı, başvuru sayısının bugün itibarıyla 350 olduğu ve müracaat için son tarih olan 20 Eylü'le kadar 400'ü geçmesinin beklendiği kaydedildi.