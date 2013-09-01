İSTANBUL



İstanbullu balıkçılar sezona istavrit ve palamut ile başladı.



Av yasağının sona ermesiyle "Vira Bismillah" diyerek denize açılan gırgır teknelerindeki balıkçılar, karaya yüzleri gülerek döndü.



Kumkapı Su Ürünleri Hali balıkçı barınağından halat çözerek, gece yarısına doğru Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, av yasağının bitmesiyle ağlarını sulara bıraktı.



Gece yarısına bir saat kala, "Vira Bismillah" diyerek, 25 tayfasıyla 30 metre boyundaki teknesiyle Kumkapı'dan denize açılan Kaptan Hayri Karakaya da av sezonunu büyük umutla karşılayan balıkçılardan.



AA ekibini de ağırladığı teknesinde, av için birçok teknolojik cihaz olduğundan bahseden Hayri kaptan, şunları söyledi:



"Bu teknede klasik elle çevrilen tekerlek dümen bulunmuyor. Verimi arttırdığından kumandalı hidrolik dümenlerden kullanıyoruz. Elektronik dümenimizin yanı sıra teknenin etrafındaki akıntıları algılayan akıntı ölçüm aleti var. Bir GPS cihazımız bulunmakta. Ekosounder olarak adlandırdığımız dikey su radarımız ve sonar mevcut. Balığın hangi derinlikte olduğunu belirleyen cihazlarımızın yanı sıra teknenin önünde ve uzakta bulunan balık sürülerini tarayan sistemimiz var. Balık boyutlarını tarayıp belirleyen başka bir cihazımız daha bulunuyor. Balık sonarları bize denizde hangi balığın nerede olduğunu gösteriyor. Koyu ve açık renk çizgiler şeklinde balıkları radar ekranından görüp oraya ağ atıyoruz. Radar ekranında beliren çizgilerin hangi balığa ait olduğunu tecrübe ile öğrenip anlıyoruz.''



Kaptan Karakaya, ilk av olması nedeniyle balığın yerini sonar cihazları ile tespit edeceklerini anlatarak, "Yasaktan sonra ilk av olacağından denizin neresinde ne var kestiremiyoruz. Arayacağız, bulursak ağ atacağız. Bu dönemde istavrit, sardalya, hamsi palamut olur, lüfer olur ama çinekop için daha zaman var. Her tür balık olacak inşallah" diye konuştu.



Denize açıldıktan sonra av yasağının sona ermesine kısa süre kala tekne tayfası son hazırlıklarını yaptı.



Ağın, denize atılmasından sorumlu "palacılar", çekilerek toplayan "istifçiler", mantarlarını düzenleyen "mantarcılar", çelik telin çekilerek kapanmasını sağlayan "ırgatçılar", çelik telin akışını gerçekleştiren "Mapacılar", ağın denizde açılmasını sağlayarak, aynı zamanda düzenli bir şekilde toplanmasına yardımcı olan Gırgır teknesinde bulunan küçük tekneyi yöneten "Botçular", "Kocareis" olarak adlandırılan tayfa başı nezaretinde hazırlıklarını tamamladı.



Gece saat 24.00'te yasağın kalkmasıyla Karakaya Kardeşler teknesi yılın ilk avı için "Mola Bismillah" diyerek ağlarını, Yeşilköy açıklarında Marmara Denizi'ne bıraktı.



Ağı yardımcı tekne ile düzenli bir daire şeklinde açan balıkçılar, balık girdikten sonra ağın altını kapatarak, mantarlarının olduğu üst bölümden tekrar atarken rahat açılması için teknenin arka bölümüne istiflemeye başladı.



Bir saat süren çalışmanın ardından 800 metre uzunluğundaki ağ toplanarak, balıklar "Bocirik" olarak adlandırılan kısımda toplandı. Bir vinç yardımı ile kaldırılan ağdaki balıklar teknenin havuzluk bölümüne alındı. Deniz anaları ayrıştırılarak suya geri bırakıldı. Avlanan balıkların üzerine de deniz suyundan yapılmış buz konuldu. İlk seferde bin 400 kilogram istavrit ve 4 kasa palamut avlandı.



Kaptan Karakaya, "2013 yılının ilk balığını tuttuk. Bu miktar ilk sefer için iyi. İstavrit ve palamut avlandı. İlk av için balığın miktarı ve boyutu iyi, bu sene İnşallah daha da bereketli olacak" değerlendirmesinde bulundu.



Avın ardından Kumkapı Su Ürünleri Hali'ne geri dönen Karakaya Kardeşler teknesi iskelede, sezonun ilk balığını bekleyen toptancılar tarafından meraklı gözlerle karşılandı.



Balıklar teknede kasalara aktarılıp uzun süre taze kalabilmesi için üzerine buz konuldu. Elden ele karaya indirilen yaklaşık 70 kasa istavrit, toptancıların yaptığı açık arttırma ile mezat alanına ulaşmadan iskelede tezgahta satış yapan balıkçılara satıldı. Hayri kaptanın tutuğu istavritlerin kasası 125 liradan alıcı buldu.



Kumkapı Su Ürünleri Hali mezat alanına, İstanbul'da tutulan ilk balıklar sabahın erken saatlerinde gelmeye başladı. İlk avda İstanbullu balıkçıların ağlarına istavrit ve palamut takıldı. İstavritin kasası 90 ile 125 lira arasındaki fiyatlardan alıcı bulurken palamutun çifti 30 liradan satıldı.



Yenikapı Balık Hali'ndeki mezatı ziyaret eden Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de bu yılki sezonun bereketli geçmesi dileğinde bulundu.



Demir, balıkçıların gece denize açıldığını hatırlatarak, "Şimdi de sezonun ilk balıklarını gördük. Denize çıkan arkadaşların dediğine göre bu sene geçen yıllara göre daha iyi olacak. Balık sezonu hayırlı ve bereketli olsun. Sezonun bol balıklı olmasını diliyoruz" dedi.



Çanakkaleli balıkçılar bol miktarda sardalya avladı



Yasağın kalkmasıyla, Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinden "Vira Bismillah" diyen Hasan Uysal'a ait "Parion" adlı teknenin mürettebatı, ağlarını Kuzey Ege'de denize bıraktı.



Balıkçılar ilk gün avı olarak yaklaşık 400 kasa sardalya avladı. Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesindeki Odunluk İskelesi'ne yanaşan teknedeki balıklar, kasalanarak araçlara yüklendi.





AA