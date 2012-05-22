Balık tutmak isterken boğuldu

Alınan bilgiye göre, Bayraklı Çay Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Ahmet Çavuşlar arkadaşı Vahattin Günyüz ile piknik yapıp balık avlamak için Bergama Zeytindağ'a geldi. Ahmet Çavuşlar, yemleri hazırlarken Bakırçay'a düştü.

Arkadaşının suya düştüğünü gören Vahattin Günyüz, jandarmaya haber verdiğini söyledi.

İzmir Deniz Polisi Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçların olay yerinde yaptığı dalışlar sırasında Ahmet Çavuşlar'ın (60) cansız bedeni boğulduğu yerden 5 metre uzakta ağaç dalına sıkışmış olarak bulundu. Savcının incelemesinden sonra Çavuşlar'ın cesedi Bergama Belediyesi'ne ait özel araçla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Vahattin Günyüz (72), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çavuşlar ile yıllardan beri balık tutup piknik yapmak için değişik yerlere gittiğini söyledi. Bergama'ya 10 gün önce gelmek istediklerini, ancak bugün gelebildiklerini belirten Günyüz, ''Bu sabah İzmir Dikili arasında çalışan otobüse binerek Çandarlı Köprüsü üzerinde indik. Yaklaşık 1 kilometre yürüyerek Bakırçay'a oltalarımızı attık. Amacımız hem balık tutmak, hem de piknik yapmaktı. Ben biraz aşağıdaki oltaların yemlerini kontrol ederken bir ses duydum. Arkadaşım Ahmet Çavuşlar, suyun içinde çırpınıyordu, bir anda gözden kayboldu, yüzme bilmediği için boğuldu, çok ama çok üzgünüm. Daha sonra jandarmaya haber verdim'' dedi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi almasından sonra Bergama Cumhuriyet savcısı Alpaslan Yanıkoğlu, olay yerine gelerek bir süre inceleme yaptı. Savcı Vahattin Günyüz'ün de ifadesini aldı.