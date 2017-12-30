Balık Burcu

BALIK BURCU - 2018

Gezegen hareketlerinin burcumuza etkisi nedir?

Yılın ilk gezegen hareketi, “sürprizlerin” gezegeni Uranüs’ün direk hareketine dönüşü ile başlıyor.

2 Ocak 2018’de Ankara saati ile; URANÜS direk hareketine dönüşü sizin; “kendi kişisel gelişim” alanınız olan onikinci evinizde yaşıyorsunuz.

Yeni yılda sıra dışı bazı kişisel gelişim çalışmalarına başlayabilirsiniz. Kendinizi şarj edeceğiniz bir şekilde alışılmadık bir dinlenme süreci ile yeni yıla adım atabilirsiniz.

Uranüs’ün bir sonra ki retrosu 7 Ağustos 2018’de başlayacağından; bu tarihe kadar hareketli bir yılın ilk yarısından bahsedebiliriz.

Ancak siz bu enerjiyi kendi iç dünyanıza yönelik değerlendirebiliyorsunuz.

31 Ocak 2018’de 11°37’/Aslan burcunda meydana gelen “Tam Ay tutulmasını” siz; “sağlığınız, iş yeriniz, günlük rutin işleriniz, iş arkadaşlarınız, yardımcılarınız ve evcil hayvanlarınız” ile ilgili alanda yaşayacaksınız.

Bilmediğiniz bir sağlık sorununuz, Tutulma sonrası veya takip eden 6 ay içinde açığa çıkabilir. Muhtemelen, kalp, damar, dolaşım sistemi ve tansiyon sorunları ile karşılaşabilirsiniz.

Günlük rutin işlerinizde ve birlikte iş yaptığınız kişilerle ilgili, daha önceden farkında olmadığınız bazı konular açığa çıkabilir. Dolayısı ile bazı kararlar alabilir ve yaşamınızı bu 1 yıl içinde yeniden şekillendirebilirsiniz.

Sağlık konularınız ve evcil hayvanlarınızla ilgili konuların öne çıkacağı bir ay olacaktır.

16 Şubat 2018’de gerçekleşen yılın ilk “Parçalı Güneş Tutulmasını” siz; onikinci eviniz olan “kişisel gelişim” alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; kendi kişisel gelişiminle ilgili farklı bir çalışmayı hayatınızda başlatabilirsiniz. Tutulmadan sonraki 6 ay veya 1 yıllık olabilecek olan bu süreci, kendinizi ve iç dünyanızı yenilerken, ruhunuzu dinlendirip, kendinizi yeniden şarj edeceğiniz bir süreç olarak geçirebilirsiniz.

Bu sizin için bir rehabilitasyon süreci olarak ta gerçekleşebilir. Her ne olursa olsun farklı bir yoldan bir şifalanma olacaktır bu sizin için.

Ayrıca yaşantınızda adeta bir devrim yaparak; vicdanınızı ve kendi “özdeğerinizi” yeniden yapılandırabilirsiniz.

Eşinizin sağlığı için yepyeni bir yaşam stili benimseyebilir, tutulmadan sonra bu yolda farklı bir başlangıç yapabilirsiniz. Hem yaşam stili, hem de beslenme alışkanlığı olarak sıra dışı bir adım atabilirsiniz.

9 Mart 2018’de 23°13’/Akrep burcunda başlayan Jüpiter retrosu sizin; “yüksek eğitin ve yurt dışı” alanınız olan dokuzuncu evinizde gerçekleşiyor.

Bu retro 10 Temmuz 2018’e kadar sürecektir.

Jüpiter gerileme yaptığında hayatımızdaki vizyonlarımızı, ideallerimizi ve inanç sistemimizi gözden geçirmek gerekir.

Dolayısı ile bu süreçte; derinlemesine inanç sistemimizle ilgili bir eğitimi gündemimize alabiliriz.

Herhangi bir yüksek eğitimde uzmanlaşma konusunu ele alabiliriz. Özellikle geçmişte kaçırmış olduğumuz bir eğitim bir fırsatını da bu süreçte yeniden gündeminize alabilirsiniz.

Bir Dünya turu planlıyorsanız bu süreçte bu seyahatin programlanmasını yapabilirsiniz.10 Temmuz’dan sonra 8 Kasım’a kadar olan süreçte, yapacağınız yurt dışı seyahatleriniz hem kültürel zenginlik hem de farklı vizyonlar edinebileceğiniz bir seyahat olacaktır.

Jüpiter son cömerliğini de Akrep burcundan çıkmadan önce ki son haftada yerine getirecek.

Jüpiter- Chiron üçgen açısını 1 Kasım 2018 (28’31”/Akrep D- 28’31”/Balık Rx) gerçekleştirecek.

Bu açının etkisi üzerimizde:”Şifalanma” açısı olarak etkisini gösterecek.

23 Mart 2018’de başlayan yılın birinci Merkür retrosunu siz; “kendi kişisel gelişim” alanınız olan onikinci evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 15 Nisan 2018 kadar olan süreçte; kendi iç hesaplaşmanızda olayları doğru algılayamadığınızdan dolayı iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız olayları yanlış değerlendirebilirsiniz. Dolayısı ile iç huzura kavuşmada gecikmeler yaşanabilir.

Bu retro sürecini tamamen kendinizi şarj etmek üzere, dinlenmek ve bir takım “kişisel gelişim” kitapları okuyarak geçirebilirsiniz. Toplum içine girmektense, daha çok yalnız kalmanız bu süreçte daha doğru bir davranış olur.

Geçmişten gelen, kemik sorunları bu süreçte kendini hatırlatabilir.

Bu süreçte eğer çalışıyorsanız özellikle patronunuzun kardeşi ile ilgili iletişim sorunları yaşayabilirsiniz.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

Retrolar birde geçmişte evden kaçmış olan kedilerinizin geri geleceği süreçler olabilir. Gözünüz kulağınız bu süreçte kapıda olsun.

18 Nisan’da 2018’de Oğlak burcunda başlayan Satürn retrosu haritanızın; “arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz” olan on birinci evinizde yaşıyorsunuz.

Bu Satürn retrosu 6 Eylül 2018’e kadar sürüyor.

Bu süreçte geçmişte sorumluluğunu almaktan kaçmış olduğunuz konular tekrar karşınıza gelir ve yeniden ele almanız için bir fırsat sunar.

Dolayısı ile; arkadaşlarınız arasında geçmişte sorumluluklarınızdan kaçtığınız için bozulmuş olan arkadaşlıklarınızı düzeltmek için bir fırsat yaşarsınız.

İlkbahardan sonbahara kadar bu disiplin içinde yaşarsanız, sorunlarınızı aşarsınız.

Değerlendirin.

22 Nisan 2018’de Oğlak burcunda başlayan Plüto retrosu sizin; “sosyal çevreniz” olan on birinci evinizde yaşıyorsunuz.

Bu retro 1 Ekim 2018’e kadar devam edecek.

PLÜTO retro iken; değişim dönüşüm ve yeniden yapılandırma konusunda bir duraksama yaşayabiliriz. Ve bu retro sürecinde (1 Ekim’e kadar) geçmişte yakıp, yıktığımız ve köprüleri attığımız konular karşımıza gelir.

Ancak bu süreçte ya bu konuları tamamen “kökten değiştirerek”, yeniden yapılandırırız.

Ya da her şeyi tamamen “yıkar”, bir daha o konuyu hayatınızın kıyısından bile geçirmeyiz.

Dolayısı ile bu süreçte; geçmişte “ya hep, ya hiç” deminiz nedeniyle attığınız köprüler yüzünden bozulan arkadaşlıklarınızı, ya değişim geçirerek yeniden yapılandırabilir veya tamamen yıkarsınız.

Yaklaşık 6 ay sürecek olan bu süreçte, bu durumu yeniden yapılandırarak, Plüto retrosunu fırsata dönüştürebilirsiniz.

Değerlendirin.

19 Haziran 2018’de başlayan Neptün retrosunu siz; “imajınızla” ilgili alan olan birinci evinizde yaşayacaksınız.

24 Kasım 2018’e kadar retro olan Neptün sizin kafanızı bulandırabilir. Dağılabilir ve resmin bütününü görmekte zorlanabilirsiniz.

Özellikle kendinizi feda edeceğiniz konular Neptün retrosunda oldukça ön plana çıkabilir.

Bağımlılıklar nedeniyle yaşanabilecek dağılmalar da söz konusu olabilir.

Ancak her retroda mevcut enerjiyi olumlu değerlendirme fırsatlarımız vardır.

Neptün retrosunda, özellikle bu süreçte ilham kanallarınızı açıp; yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Soyut olarak aldığınız enerjiyi somut eserlere dönüştürmek, bu retroyu olumlu yönde değerlendirme fırsatıdır.

Siz; 26 Haziran 2018’de başlayan Mars retrosunu haritanızın; “kişisel gelişim” alanınız olan 12.evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile 26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında “harekete geçme enerjiniz” içe doğru çalışacağından; harekete geçmekte, önlem almakta, tepki vermekte gecikirsiniz.

Mars retrosunda en doğru hareket şeklimiz; retro bitene kadar “güç gerektiren ve harekete geçmemiz” gereken işleri askıya almak ve ileride yeniden ele almak üzere işleri tamamlanmamış olsada bir süreliğine ertelemektir.

Bu süreç kendinizi nadasa alıp, şarj etmeniz için harika bir zaman dilimidir.

Psikolojik olarak; geçmişten gelen korkularımız, zayıflıklarımız, kendimizi zayıf hissettirecek olaylarla yüzleşebiliriz. Duygusal dağılmalara karşı zayıf olacağımızdan bu süreçte kendimizi dinlenmeye alıp, kendi kişisel gelişiminize eğilebiliriz. Ayrıca fazla efor gerektirmeyen çalışmalarla uğraşabilirsiniz. Veya bir süreleğine her şeyi askıya alabilirsiniz.

Ancak bu önlemler; doğum haritasında Mars’ları retro olanlar için geçerlidir. Oysa gökyüzünde Mars retro iken doğanlar, Mars’ın retro olduğu bu süreçte (26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında) tam tersi enerjilerinde artış olur, kendilerini daha rahat ortaya koyar ve hedeflerine daha kolay ulaşabilirler.

Dolayısı ile; bu kişiler Mars retro iken, isteklerinin peşinden gidebilir, atılımlar yapabilir, yeni projeler başlatabilirler.

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; beşinci eviniz olan “çocuk ve aşk” alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası ve takip eden 6 ay içinde duygusal ve hassas olduğunuz yeni bir aşka başlayabilirsiniz

Eğer çocuğunuz varsa; onunla “keyif aldığınız konularla ilgili, bir spor veya sanatla” ilgili yeni bir başlangıç yapmanız muhtemeldir.

Bu süreçte şans oyunlarından yana veya borsa gibi yatırımlarınızdan da şansınız olabilir.

Eşinizin gelecek projeleri, tutulmadan sonra takip eden 6 ay boyunca gündeminizi oluşturacaktır.

Hayatlarında bir çocuk isteyenler, bu tutulma sonrası bazı girişimlerde bulunabilirler. Veya başka çocuklara “koruyucu anne olabilirler.

26 Temmuz 2018’de başlayan yılın ikinci Merkür retrosunu siz; “sağlık” eviniz olan altıncı evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 19 Ağustos 2018 kadar olan süreçte; iş arkadaşlarınızla aranızda iletişime dayalı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Geçmişte sahip olduğunuz bir sağlık sorunu bu süreçte kendisini tekrar hatırlatabilir.

Ayrıca bu süreçte sağlığınızla ilgili yaptıracağınız testlerin sonuçlarına güvenmeyin. Teknolojiden kaynaklanan hatalar oluşabilir.

Sağlık konularında evcil hayvanlarınızla ilgili sağlık konularının da öne çıkacağı bir süreç olabilir.

Bu süreçte devlet dairesi ile olan işlerinizde aksamalar doğabilir. Herhangi bir imza atma işinizi Merkür retrosu sonrasına ertelemeniz daha doğru olur.

Ayrıca sizden başka, çevrenizdeki kişilerinde retroda yaşadıkları sorunlara şahit olabilirsiniz. Bunlardan örneğin;

Hocanızın kariyerinde, “yanlış anlamaya” dayalı bir sorun yaşanabilir. Toplum önünde ki duruş bu dönemde zarara uğrayabilir.

Merkür düzeldiğinde ancak, “bu yanlış” anlamalar netleşir. Dolayısı ile enerjinin farkında olup, kalp kırmamaya çalışmak önemlidir.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

Retrolar birde geçmişte evden kaçmış olan kedilerinizin geri geleceği süreçler olabilir. Gözünüz kulağınız bu süreçte kapıda olsun.

27 Temmuz 2018’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz; “kişisel gelişim” alanlarında yaşayacaklar.

Dolayısı ile kendi kişisel gelişiminizde Tutulma sonrası aldığınız kararlarda bir netlik kazanacaksınız. Kişisel gelişim ile ilgili bir izolasyon süreci yaşamak isteyebilirsiniz.

Bu Ay tutulmasından sonra kendi iç dünyanızda neleri keşfettiğiniz konusunda bugüne kadar net olmayan düşüncelerin, artık netlik kazanır.

Dinlenme, kendini şarj etme ve kişisel gelişim dönemi olarak yaşayabilirsiniz bu Ay tutulmasını.

7 Ağustos 2018’de; 02°33'/Boğa burcunda URANÜS retro hareketine başlıyor. Uranüs’ün bu retro hareketi 6 Ocak 2019’a kadar devam edecek.

Dolayısı ile siz; kardeş, kuzen veya yakın akrabalarınızla ilgili olan alanda sıra dışı bir eğitim kararı alabilir ancak bunu uygulamaya geçirmekte 2019 başına kadar zorlanabilirsiniz.

Sıra dışı bir ticaret ve pazarlama konusu da bu süreçte gündem oluşturabilir.

Ayrıca retroların; “geçmişin problemlerini düzeltme fırsatları” barındırdıklarını unutmayınız.

11 Ağustos 2018 günü Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; sağlık evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay içinde özellikle kalp sağlığınız ile ilgili yeni bir yaşam stili için girişimleriniz olabilir.

Sağlık alanında yeni bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Sağlığınız için gerekli bazı adımlar atabilirsiniz. Özellikle kalp sağlığınız ile ilgili özen göstermeniz gereken bir dönem sizin için başlayabilir.

Bazı Balıklar cerrahi bir müdahele ile karşılaşırlar.

Her şekilde bu Güneş tutulması sizi “sağlıklı yaşam” alanına adım atmanızı sağlayacak nitelikte.

Güneş tutulmalarının etkileri “kadersel”dir. Dolayısı ile yaşanacakları önemsemelisiniz.

Siz; Venüs retrosu olan bu süreci (05.10.2018 -16.11.2018), “yurt dışı, yüksek eğitim ve yabancılar” olan alanda yaşıyorsunuz.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 sürecte; yüksek eğitiminiz, hocalarınızla ilişkileriniz konusunda bir sorun yaşamanız mümkün.

Bu süreçte yurt dışına bulunduğunuzda, yabancılarla olabilecek ikili ilişkilerinizde bozulma yaşayabilirsiniz.

Yurtdışı ile yaptığınız ticaretlerde finansal kriz yaşayabilirsiniz.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini yabancılarla olan işlerinizde ticaret konusu üzerine çalışmalar yaparak değerlendirebilirsiniz.

JÜPİTER Yay burcuna geçiyor 8 Kasım 2018 00’00”/Yay D

Yaklaşık 13 aydır “bolluk ve bereket” gezegeni Akrep burcunda hareket etti ve Akreplerle birlikte diğer su grubu burçları olan Balık ve Yengeçleri de bereketinden faydalandırdı.

Ancak Bugün 8 Kasım 2018’den itibaren “Şans” gezegenimiz Jüpiter YAY burcuna geçiyor ve takip eden 13 ay boyunca Yay burçlarınıyla birlikte diğer ateş elementi burçları olan Aslan ve Koç burçlarını da bereketinden faydalandıracak.

17 Kasım 2018’de başlayan yılın üçüncü ve son Merkür retrosunu siz; “kariyer” alanınız olan onuncu evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 6 Aralık 2018 kadar olan süreçte; kariyer yaptığınız alanda iletişiminizden ve kendinizi ifade edişinizde yanlış anlaşılmalardan doğan sorunlar yaşayabilirsiniz.

Bu süreçte kendinizi doğru ifade edemediğiniz için toplum önünde ki duruşunuz zarar görebilir. Retro bitene kadar “gözden düşme” gibi sorunlar yaşayabileceğinizden, Kendinizi biraz geri çekmekte fayda olacaktır.

Kardeşiniz bu dönemde başkaları üzerinden gelen gelirlerinde teknolojinin neden olduğu sorunlar yaşayabilir.

Varsa eğer çocuğunuzun işyerinde arkadaşları ile iletişimden kaynaklanan sorunlar yaşayacağı bir süreç olduğunu bilip, ona göre gerekli uyarıları yapmanızda fayda olacaktır.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

Bu süreçte geçmişte kariyer yaptığınız işlerinizden geri dönüşler olabilir. Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş işlerinizi düzeltmek için fırsatlarınız doğabilir.

Sağlıklı ve mutlu bir 2018 diliyorum.

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

ozlemce@outlook.com