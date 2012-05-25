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''balayı tatili algısı'' değişiyor

Balayı seyahati denildiğinde çiftlerin ilk aklına gelen deniz, kum, güneş üçlüsü yerini son dönemlerde kültür turlarına bırakmaya başladı

''balayı tatili algısı'' değişiyor

Balayı seyahati denildiğinde çiftlerin ilk aklına gelen deniz, kum, güneş üçlüsü yerini son dönemlerde kültür turlarına bırakmaya başladı

25 Mayıs 2012 Cuma 12:09
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''balayı tatili algısı'' değişiyor
ANKARA - Bir turizm şirketinin pazarlama biriminden Elçin Eroğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Çiftlere bütçelerine göre tavsiyelerde bulunduklarını anlatan Eroğlu, ''Yeni bir hayata adım atarken masraflar yapan çiftlerimizin, hayatlarının en unutulmaz anlarını paylaşacakları balayını tatillerini 12 aya varan taksit avantajıyla sunmamız kendilerini oldukça memnun ediyor'' diye konuştu.
Bu yıl yurt dışında en çok tercih edilen balayı tatili seçenekleri arasında tropikal bölgelerin yer aldığını ifade eden Eroğlu, şöyle devam etti:
''Kültür tatiline artan bir talep de söz konusu. 'Gezelim, ama çok da yorulmayalım' diyenlere gemi ile vizesiz Yunan adaları turumuzu tavsiye diyoruz. Gece boyunca siz uyurken yapılan yolculuklar sonrası, her sabah uyandığınızda kendinizi zinde bir şekilde yeni bir keşfedilecek limanda buluyorsunuz, otobüslü turlarda olduğu gibi iki günde bir bavul toplama zahmeti de bulunmuyor.''
Prag, Roma, Barcelona, Paris, Riga, Dubrovnik, Mykonos, Santorini gibi yerlerin balayı için bu yaza damgasını vuracağını ifade eden Eroğlu ''Alışveriş yapalım diyenlere Dubai de güzel bir seçenek olacaktır. Yurt dışı balayı tur seçeneklerinin fiyatları 199 avro ile 999 avro arasında değişiyor'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 04:10
Anahtar Kelimeler:
Balayı
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