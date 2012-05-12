Bakanlıktan

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Okul Sütü Projesi kapsamında 4 Mayıs'ta Valiliklere gönderilen genelgede ''sütü öğretmenlerin tadacağı'' şeklinde bir ifadenin yer almadığını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve internet medyasında ''Okul Sütü Projesi'nde'' dağıtılan sütü öğretmenlerin tadacakları yönünde bazı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Genelgenin, okul sütü dağıtımının başından itibaren yaşanacak olası aksaklıkları engellemek amacıyla hazırlandığına işaret edilen açıklamada, genelgeyle ilgili iddiaların yer aldığı haberler, kamuoyunda yanlış anlaşılacağından, açıklama yapılmasına gerek duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Söz konusu genelge Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nca müştereken yürütülen Okul Sütü Programı'nın uygulanması sırasında karşılaşılan aksaklıkları gidermek amacıyla, program uygulayıcısı bakanlık temsilcileriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda hazırlanmıştır.

4 Mayıs 2012'de valiliklere gönderilen bu genelgede, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde iddia edildiği gibi 'sütü öğretmenlerin tadacağı' şeklinde bir ifade kesinlikle yer almamaktadır. Genelgeyle sütün öğrencilere dağıtımından önce, sınıfta öğretmenler tarafından fiziksel kontrolünün yapılarak, süt kutularında bombaj, delik, yırtık ve ezik olmamasına dikkat çekmek istenilmiştir.''



AA