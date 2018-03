Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, yeni anayasanın sadece bir maddesinde değil, her maddesinde dezavantajlı bütün grupların kendini gördüğü, engellilerin her bir maddesinde görüldüğü ve bakıldığı, anayasal altyapısının oluşturulduğu bir sistemin takipçisi olacaklarını söyledi.

Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi işbirliğinde Cem'i Demiroğlu Oditoryumu'nda düzenlenen ''Duy-uyorum-İşitme Engellilerin Erken Tanısı, Teknolojik Gelişmeler ve Entegrasyon'' başlıklı seminerde yaptığı konuşmada, engelli-engelsiz, yaşlı-genç, kadın-erkek ayırt etmeden herkesin doğuştan gelen hakkına hak temelli yaklaşılması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Bakan Şahin, yaklaşık 10 ay önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görevlendirildiğini, bunun büyük emanet ve sorumluluk olduğu bilinciyle hemen bir yol haritası oluşturduklarını dile getirdi.

Engelli olmanın bir seçim olmadığını, bir engelli için yaşamanın ne kadar zor olduğunu bildiklerini kaydeden Şahin, bunun için eğitim, sağlık ve istihdam hakkının temel bir hak olduğunu, bu hakkı yerine getirmek için de herkesin görev alanı içerisinde kendisine düşeni yapması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Şahin, ''Yaptıklarımızı siz kendi yaşantınızdaki değişimde gördünüz. Özellikle sağlıktaki yapısal dönüşümlerde, sosyal güvenlik sisteminde, eğitimde ve rehabilitasyon sisteminde yapılan çalışmalar gerçekten her yönden takdire şayan çalışmalar oldu'' dedi.



-''Esas sorun engelsizlerin zihninde''-



Tüm engelli gruplarıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldığını vurgulayan Şahin, bu çalışmaların sonunda hangi noktalarda neler yapılması gerektiğiyle ilgili ciddi gayret gösterdiklerini anlattı.

Şahin ''İnşallah bu yasal altyapının değişmesiyle beraber, eğitimde, sağlıkta, anayasada... Şu anda parlamentoda sivil anayasa yapılıyor. Bu anayasanın sadece bir maddesinde değil, her maddesinde dezavantajlı bütün grupların kendini gördüğü, engellimizin her bir maddesinde görüldüğü ve bakıldığı, anayasal altyapısının oluşturulduğu bir sistemin takipçisiyiz. Anayasa eğer toplumsal bir mutabakatsa, toplumun her kesiminin kendini o anayasanın içinde görmesi gerekir. Bu yüzden de bu gayretin içerisinde yolumuza devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.

Engellilerin en önemli talebinin istihdam olduğunu vurgulayan Şahin, ''60 bin engellimizi yaklaşık 3 hafta önce spesifik olarak ayırarak, her birini kendi içerisinde bir sınav yaptık. İlk sınavımızdı. Temelde bakıldığında her bir engellinin evden alınıp sınav yerine getirilmesine kadar birçok kurum birlikte çalıştı. Geldiğimiz noktada 60 bin engelli bu sınava başvurdu. Bunun 7 bin 500'ü işitme engelli. İşitme engellileri kendi içinde sınav yapmayı başardık. Bu, önemli bir başarıdır'' dedi.

Kalkınmanın esas unsurunun engelliler olduğunu belirten Şahin, ''Kulağında sorunu olan arkadaşımın gözü görüyor, beyni benden daha iyi çalışıyor, bedensel olarak hiçbir sorunu yok. Ama önce buna inanmamız gerekiyor. Biz buna inanıyoruz, sizlere güveniyoruz. Sizlerin önünüzün açıldığı zaman, fırsat eşitliği verildiği zaman neleri başardığınızı gördük. Esas sorun engelsizlerin zihninde. Sizde bir sorun yok. Bu, toplumu bilinçlendirmeyle, farkındalığı artırmayla, toplumda beraber yaşama kültürünü geliştirmeyle alakalı'' ifadelerini kullandı.

Şahin'in konuşması, salondaki işitme engelliler için işaret diline çevrildi.