Bakan Şahin komando okulunu ziyaret etti

Bakan Şahin, İzmir programı kapsamında helikopterle geldiği Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Komutanlığı'nda, Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Bekir Kalyoncu tarafından karşıladı.Karargahta verilen brifingin ardından Bakan Şahin, Orgenaral Bekir Kalyoncu ile okul müzesini gezdi.Bakan Şahin, personele verilen eğitimleri, atış talimi ve gösterileri takip ettikten sonra terörle mücadele eğitimi alan birliklerin gerçek mermiler kullanarak yaptıkları tatbikatı izledi."Bir kez daha gördük ki, ülkemiz büyük ülke, milletimiz aziz bir millet. Ülkemizin, milletimizin huzur ve güveni için, ülke bütünlüğünün korunması için çok önemli kurumlarımız, eğitim merkezlerimiz var. Bugün onlardan birindeyiz ve övünç duyacağımız bir eğitim yuvasındayız. Bire bir gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikatı izledik. Onlar diyorlar ki 'vatan sağolsun'. Komandomuz diyor ki 'komando olmak bir onurdur.' Ben de 'komandomuzu tanımak da bizim için onurdur, ülkemiz için, milletimiz için bir onurdur' diyorum. Burada herkes el ele, kol kola, rütbeler sadece omuzlarda. Birliktelikte, beraberlikte rütbe yok. Beni bu yönü çok etkiledi."