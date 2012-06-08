Bahçelievler'deki silahlı saldırı

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir çay ocağına silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, yaralanan 7 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Mahmutbey Caddesi 197 numaradaki Serhat Çay Evi'nin önüne akşam saatlerinde bir araçla gelen saldırganların içeriye silahla ateş açması sonucu, çay ocağının sahibi Aziz Peker'in oğulları İbrahim Peker ile Levent Peker öldü.

Saldırıda Aziz Peker, İhsan Peker, Rıdvan Peker, Ramazan Karataş ve Ali Ünlü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi yaralandı. Yaralılar, vatandaşlar tarafından araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri çay ocağında inceleme yaparken, olay yerinde, saldırıda kullanıldığı belirtilen 2 adet tabanca bulundu.

Saldırganların, daha önce çay ocağı sahibine sahte para verdikleri ve bu nedenle aralarında tartışma yaşandığı öne sürüldü.

Polisin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından çay ocağının önü belediye araçları tarafından yıkandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve saldırganların yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.