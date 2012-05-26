Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bağış'a “Yılın En Başarılı Bakanı“ ödülü

Avrupa Birliği Bakanı Bağış, Genç Demokratlar Derneği tarafından ''Yılın En Başarılı Bakanı'' ödülüne layık görüldü.

Bağış'a “Yılın En Başarılı Bakanı“ ödülü

Avrupa Birliği Bakanı Bağış, Genç Demokratlar Derneği tarafından ''Yılın En Başarılı Bakanı'' ödülüne layık görüldü.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 08:42
446 Okunma
Bağış'a “Yılın En Başarılı Bakanı“ ödülü
     Derneğin ''2011'in En Başarılıları'' ödül töreni, İstanbul Titanic Business Hotel Europe'da gerçekleştirildi.
     TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Cemil Çiçek'in de katıldığı törende, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a ''Yılın En Başarılı Bakanı'' ödülü verildi.
     Törende konuşan Cemil Çiçek, derneği, dağıttığı ödüller dolayısıyla tebrik ederek, Türk toplumunun eleştirirken acımasız olabildiğini, çoğu zaman başarılı insanların ancak ölümlerinden sonra takdir edildiğini söyledi.
     ''Yılın En Başarılı Bakanı'' ödülünü alan Bağış ise gençlerin yıllarca siyasi kutuplar arasında sıkışıp kaldığını belirterek, ''Adı hem genç ve hem demokrat olan bir dernekten bu ödülü almak gerçekten çok anlamlı. Yıllarca bu ülkede hem genç, hem demokrat olmak çok zordu. Hatta adı demokrat olan bir partinin genel başkanı, bu ülkenin başbakanı idam edilmişti. Ama çok şükür ki, demokrasimiz her geçen gün güçleniyor. İnşallah el ele vererek, Türkiye'nin büyük çoğunluğunu temsil eden gençleriyle Türkiye'nin sorunlarını da teker teker çözeceğiz'' diye konuştu. 

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 00:52
Anahtar Kelimeler:
Egemen Bağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ