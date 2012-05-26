Derneğin ''2011'in En Başarılıları'' ödül töreni, İstanbul Titanic Business Hotel Europe'da gerçekleştirildi.TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Cemil Çiçek'in de katıldığı törende, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a ''Yılın En Başarılı Bakanı'' ödülü verildi.Törende konuşan Cemil Çiçek, derneği, dağıttığı ödüller dolayısıyla tebrik ederek, Türk toplumunun eleştirirken acımasız olabildiğini, çoğu zaman başarılı insanların ancak ölümlerinden sonra takdir edildiğini söyledi.''Yılın En Başarılı Bakanı'' ödülünü alan Bağış ise gençlerin yıllarca siyasi kutuplar arasında sıkışıp kaldığını belirterek, ''Adı hem genç ve hem demokrat olan bir dernekten bu ödülü almak gerçekten çok anlamlı. Yıllarca bu ülkede hem genç, hem demokrat olmak çok zordu. Hatta adı demokrat olan bir partinin genel başkanı, bu ülkenin başbakanı idam edilmişti. Ama çok şükür ki, demokrasimiz her geçen gün güçleniyor. İnşallah el ele vererek, Türkiye'nin büyük çoğunluğunu temsil eden gençleriyle Türkiye'nin sorunlarını da teker teker çözeceğiz'' diye konuştu.