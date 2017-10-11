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Bağımlılıktan kurtulup tiyatro sahnesine çıktılar

Isparta'da, madde bağımlılığından kurtulan hükümlülerin de rol aldığı "Yaşasın En Güzel Yaşamlarımız" adlı tiyatro oyunu ile bağımlılık konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Bağımlılıktan kurtulup tiyatro sahnesine çıktılar

Isparta'da, madde bağımlılığından kurtulan hükümlülerin de rol aldığı "Yaşasın En Güzel Yaşamlarımız" adlı tiyatro oyunu ile bağımlılık konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

11 Ekim 2017 Çarşamba 11:25
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Bağımlılıktan kurtulup tiyatro sahnesine çıktılar

ISPARTA - Isparta'da, madde bağımlılığından kurtulan hükümlüler ile infaz koruma memurları ve sosyologların rol aldığı "Yaşasın En Güzel Yaşamlarımız" adlıtiyatro oyunuyla bağımlılığın zararları konusunda farkındalık oluşturulacak.

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü, Isparta Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı Gençlik- Bilinçli Aile- Güvenli Toplum" Projesi kapsamında "Yaşasın En Güzel Yaşamlarımız" adlı eser, tiyatro oyunu için uyarlandı.

Proje kapsamında 44 mahallede halka madde bağımlılığı farkındalık seminerleri verildi, madde bağımlılığından kurtulan 32 kişiye 8 oturumluk psikoterapi eğitimi düzenlendi. Oyunla madde bağımlılığının zararları ve insan yaşamına olumsuz etkileri anlatılacak.

Tiyatro da sahne alan hükümlüler, geçmişteki karanlık günlerinden sanatla aydınlığa çıkmanın huzurunu yaşıyor.

Hükümlüler, katılmak istedikleri tiyatro festivalleriyle de daha çok kişiye ulaşmayı amaçlıyor. İlk başta Isparta'da okullarda öğrencilerle buluşacak oyunun, farklı illerde sahnelenebilmesi için destek bekleniyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BağımlılıkTiyatro Sahnesi
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