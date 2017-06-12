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Badmintonla hayatı değişti

Isparta'da doğuştan bir bacağı kısa olarak dünyaya gelen 21 yaşındaki Sedat Tümkaya, 12 yıl boyunca geçirdiği 25 ameliyatın ardından başladığı badminton sporunda son 5 yıldır Türkiye şampiyonu oluyor.

Badmintonla hayatı değişti

Isparta'da doğuştan bir bacağı kısa olarak dünyaya gelen 21 yaşındaki Sedat Tümkaya, 12 yıl boyunca geçirdiği 25 ameliyatın ardından başladığı badminton sporunda son 5 yıldır Türkiye şampiyonu oluyor.

12 Haziran 2017 Pazartesi 13:10
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Badmintonla hayatı değişti

2012 yılında katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndan Türkiye'ye ikinci olarak dönen Sedat Tümkaya, SL4 kategorisinde girdiği Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'nda 2013 yılında ilk birinciliğini elde etti. 

İlk şampiyonluğunu elde etmesinin ardından 2017 yılına kadar birinciliği kimseye bırakmayan Sedat, katıldığı uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelerle dünya sıralamasında 20'nci sıradan 5'inci sıraya yükseldi.

Sedat, yaptığı açıklamada doğuştan engelli olduğunu, sağ bacağının, diğerinden kısa olarak dünyaya geldiğini ve bileğini de oynatamadığını söyledi. Doğduktan 8 ay sonra bacak kısalığını gidermek için ameliyatlara başladığını anlatan Sedat Tümkaya, ameliyatlarının 2008 yılına kadar devam ettiğini kaydetti.

Bu süreç içerisinde 25 kez ameliyat geçirdiğini dile getiren Sedat Tümkaya, "Bunların yarısı bacağı uzatma, yarısı da bileği düzeltme oldu. Sonraki 3 yıl aldığım besinlerle bacağı sağlamlaştırmaya çalıştık." dedi.

Sedat Tümkaya, en büyük hedefinin olimpiyat şampiyonu olmak olduğunu belirtti.

Sporun hayatında çok şey değiştirdiğini anlatan Sedat, şöyle konuştu:

"Normalde içine çok kapanık, öz güven eskiliği olan bir insandım. Spor sayesinde bunları aştım. İlk antrenmanlara geldiğimde bırakın şort giymeyi eşofmanla sahaya çıkmayı utanıyordum. Diğer arkadaşların engeli yoktu. Spor sayesinde bunları aştım. Farklıyım, farklı olmak hoşuma gidiyor. Tüm engelli arkadaşlarım spor yapsınlar. Spor gerçekten hayata bağlıyor. Ben spor yapmasaydım bu duruma gelemezdim. "

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa ŞampiyonasıSedat TümkayaSL4Bedensel Engelliler Badminton Türkiye ŞampiyonasıBadminton
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