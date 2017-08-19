Badmintonla hayata yeniden başladı

Aksaray'da, iş kazası sonucu omurilik felci geçiren ve tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Hazret Korkmaz, ilerleyen yaşına rağmen tanıştığı badminton sporuyla hayata yeniden tutundu.

İzmir'de 2003 yılında bir nakliye firmasında çalışırken konteynerden düşen ve rahatsızlığı nedeniyle uzun süre evden bile çıkmayan 37 yaşındaki Korkmaz'ın hayatı, 7 yıl önce antrenör Havva Altındağ'ın kendisini badmintonla tanıştırmasıyla değişti.

Spor sayesinde adeta yeniden doğan Korkmaz, hem sosyal hayatın içinde aktif olarak yer almaya başladı hem de başarılı performansıyla Bedensel Engelliler Badminton Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başardı.

Bugüne kadar katıldığı Türkiye Şampiyonalarında 2 birincilik, 3 ikincilik elde eden Korkmaz'ın hedefi, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılıp, altın madalya kazanmak.

"Sporla kendimi buldum"

Hazret Korkmaz, çalışmalarını sürdürdüğü Paralimpik Olimpiyat Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş kazası sonrasında yürüyemediğini söyledi.

Hayatının badmintonla değiştiğini ifade eden Korkmaz, "Spora başlamadan önce sürekli evde oturuyordum. Sosyal aktivitem yoktu, çok sıkılıyordum. Sporla kendimi buldum diyebilirim." dedi.

Milli takım aday kadrosunda

Badminton antrenörü Havva Altındağ ise çevresindeki engellileri, sosyalleşmeleri için spora yönlendirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hazret'i ilk gördüğümde tanışmak istediğimi söyledim. Daha önce sürekli evde oturan biriydi. Engellilere yardımcı olmak istediğimi anlatınca, buradaki ortamı görmek istedi. Badmintona başladı ve zamanla çok iyi seviyeye geldi. Şimdiki hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak. Bunun için en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Şu an Hazret, milli takım aday kadrosunda. Eylülde branşları belli olacak ve o doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz."